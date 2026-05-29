De câte ori a fost invocat articolul 4 al NATO? Ce țări au activat articolul?

Articolul 4 al NATO permite oricărui stat membru să ceară consultări cu aliații atunci când consideră că integritatea teritorială, independența politică sau securitatea sa este amenințată. Mai multe state au invocat însă acest tratat în ultimii ani.

Ce prevede articolul 4 al NATO

„Părțile se vor consulta oricând, în opinia oricăreia dintre ele, integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți este amenințată.”

De câte ori a fost invocat articolul 4 al NATO?

-10 februarie 2023, invocat de Turcia , în contextul războiului din Irak

-22 iunie 2012, invocat de Turcia, după ce unul dintre avioanele sale de luptă a fost doborât de Siria

-3 octombrie 2012, invocat de Turcia, după ce 5 civili au fost uciși de rachete siriene

-3 martie 2014, invocat de Polonia, după escaladarea tensiunilor dintre Rusia și Ucraina

-26 iulie 2015, invocat de Turcia, în urma atacurilor teroriste

-28 februarie 2020, invocat de Turcia, după ce mai mulți soldați au murit în urma unor atacuri aeriene lansate de Siria

-24 februarie 2022, invocat de Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia după izbucnirea războiului din Ucraina

-10 septembrie 2025, invocat de Polonia după ce mai multe drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez

-23 septembrie 2025, invocat de Estonia după ce trei avioane de luptă rusești au intrat în spațiul aerian estonian