Anunțul momentului de la Ministerul Apărării Naționale: „Am făcut o listă cu necesitățile de apărare și au fost aprobate de NATO!”

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, a declarat vineri seară că incidentul din Galați este „regretabil”, dar trebuie analizat deschis, inclusiv în contextul limitărilor actuale ale sistemului de apărare aeriană al României.

„Decizia de a nu trage a fost corectă”

Ministrul Apărării a subliniat că, în condițiile tehnice și operaționale din momentul incidentului, decizia de a nu deschide focul asupra dronei a fost una justificată.

„Cu acele capabilități avute la dispoziție azi-noapte, decizia cea mai bună a fost să nu se tragă din avioanele F-16 către municipiul Galați”, a declarat Radu Miruță.

România recuperează decalajul în apărarea anti-dronă

„Trebuie pornit, așa cum v-am spus de fiecare dată, de la faptul că Armata Română a fost proiectată pentru apărare antiaeriană împotriva obiectelor de dimensiuni mari care zboară la altitudini mari.

Și nu doar Armata Română, ci și armata altor țări.

Când am venit acum cinci luni la Ministerul Apărării, am găsit o echipă muncind ca acest lucru să fie schimbat.

O muncă începută în ritm cu tehnologia apărută. Așadar, din faptul că numărul capabilităților în dotarea Armatei Române pentru apărare împotriva dronelor era unul mic și nu construit pentru apărarea împotriva dronelor în exclusivitate, împreună cu colegii militari din Ministerul Apărării, am mers mai departe cu acele proiecte SAFE în cadrul incipient, care au presupus înzestrarea Armatei Române pentru prima oară cu tehnologie de ultimă generație, care este proiectată împotriva dronelor.

Specificul acestei tehnologii este capacitatea de a observa pe radare obiecte cu suprafață de reflexie mică, obiecte de dimensiuni mici care zboară la altitudini mici.

Dacă aceste lucruri ar fi fost în înzestrarea Armatei Române, astăzi, probabil că cele mai multe dintre situațiile pe care le-am văzut în ultimele luni nu ar fi existat. În același timp, trebuie înțeles că tehnologia asta nu există de 20 de ani pentru a fi putut fi cumpărată de 20 de ani. Avem astăzi în... O să vedeți în a doua parte a conferinței, se va semna la 21:45, se vor semna proiectele... ca un făcut. Chiar în ziua de astăzi, proiectele pe care le-am introdus în SAFE pentru apărare împotriva dronelor.

Începând de azi noapte, de când s-a întâmplat acest eveniment, am transmis președintelui României, azi noapte i-am transmis secretarului general NATO, azi dimineață la prima oră am avut o convorbire telefonică cu secretarul general NATO, Mark Rutte.

Astăzi, la ora 11:00, după cum bine știți, a fost convocat CSAT. Astă seară, la ora 19:00, am avut o convorbire cu comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, comandantul SACEUR, cu privire la pașii pe care vrem să-i anunțăm în perioada următoare. Venind la Ministerul Apărării și observând munca colegilor care începuse pentru proiectele antidrone, dar neavând suficiente capabilități de luptă împotriva dronelor, am transmis NATO o listă cu propuneri de capabilități de care Armata Română are nevoie pentru a lupta eficient împotriva dronelor.

O listă concretă... cu menționarea cadrului în care aceste capabilități pe care le cerem să fie introduse în operațiile Armatei Române... pe 6 februarie 2026, comandantul SACEUR ne-a aprobat această listă.

S-a emis un ordin la nivel NATO pentru ca produsele pe care noi le-am cerut să intre în capabilitățile flancului estic cu prezență pe teritoriul național.

La nivel NATO, după ce acest lucru este aprobat, urmează ca țările membre să se ofere...cu unele dintre produsele care au fost aprobate. Până în acest moment, acest lucru nu s-a întâmplat. În ședința CSAT de astăzi, s-a luat decizia ca, la nivelul alianței nord-atlantice, Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Externe să solicite partenerilor NATO ca cererea pe care am trimis-o de la Ministerul Apărării pe 6 februarie să fie pusă în practică și la nivel de capabilități.

Nu erau, am cerut, am introdus în SAFE proiectele respective. Din punctul meu de vedere, România este în deplină legitimitate să facă acest lucru la nivel NATO. Pentru faptul că noi am comandat aceste produse, pentru Armata Română, din partea Armatei Române, este un timp de livrare 2027-2028. Tot ceea ce spunem noi este ca, la nivel aliat, până când produsele pe care noi tocmai le-am comandat ajung să fie în înzestrarea Armatei Române, pentru motivele justificate solicităm să existe un transfer, o dislocare de capabilități la nivelul României. Astă seară, comandantul SACEUR mi-a confirmat că săptămâna viitoare, pe 2 și pe 3 iunie, va exista o discuție la nivel militar pentru ca solicitările pe care Armata Română le-a făcut pe 6 februarie să intre, destul de probabil, în operațiile pe care noi le avem în zona Dobrogei.

Dacă, cu privire la aceste lucruri, dumneavoastră aveți întrebări, pentru a separa cele două subiecte, după care vă voi spune care este stadiul SAFE. Dacă sunt întrebări, aș propune, înainte de întrebări, domnul general Vlad, șeful Statului Major al Armatei Române, să vă dea câteva detalii la nivel tehnic mai adânc cu privire la capabilitățile pe care Armata Română le necesită pentru a lupta eficient împotriva dronelor.

Mai am două lucruri de menționat. Unul dintre ele, probabil că este întrebarea zilnică, de ce nu a fost drona doborâtă aseară?

Și răspunsul este, a mers în spațiul aerian românesc 4 minute, îndreptându-se înspre un oraș populat, avioanele de vânătoare au avut aprobare să tragă, drona a zburat la o altitudine insuficientă, încât avioanele de vânătoare să poată fi sub dronă, să tragă în sus, pentru a nu se duce proiectilul înspre zona populată.

Acest lucru nu s-a întâmplat. Cu privire la diferența față de acum o lună, când a existat un caz cu dronă neexplodată și când din interiorul Ministerului Apărării v-am informat că se vor muta niște capabilități suplimentare, radarul pe care l-am mutat după situația de acum o lună, când nu văzusem drona, aseară, azi dimineață, este cel care a văzut drona venind și a justificat mutarea și prezența acolo, însă nu a existat capabilitate pentru ca această dronă să fie interceptată.

Cu privire la sistemul pentru care am auzit astăzi întrebări, că am anunțat că va veni un sistem nou, care are performanțe majore, acel sistem Merops, da, ce am spus atunci este adevărat.

Acel sistem a fost integrat, însă se adresează unei alte zone din zona Dobrogea decât celei de aseară de la Galați.

Este funcțional, acoperă un spectru mai larg de situații decât era acoperit înainte, însă, așa cum v-am spus întotdeauna, nu le acoperă pe toate. Deci, după aceste mutări, numărul scenariilor în care o dronă intră neobservată sau nu poate fi interceptată este mai mic, dar nu este zero și nu doar în România este asta, ne folosim ca o scuză, ci la nivel tehnic, capabilitățile de luptă antidronă sunt rare și insuficient existente pentru a acoperi absolut orice scenariu.”, a declarat Radu Miruță, ministrul Apărării.

„Am auzit astăzi diverse narative cum că drona care a generat incidentul din această dimineață nu ar fi rusească.

Vă invităm pe cei care susțin că există detalii în urma cărora această dronă nu ar fi rusească să vină, de mâine, la sediul Direcției Generale de Informații a Armatei, unde pot verifica numărul de serie al componentelor produse în Rusia.

În baza seriilor componentelor respective, fără nicio îndoială, un produs de fabricație rusă”, a transmis Radu Miruță.