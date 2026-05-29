Actual
Istoric: „Putin pregătește o escaladare a conflictului!”
29 mai 2026, 21:18
Vladimir Putin
Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
„Vladimir Putin pregătește o escaladare a conflictului pentru a obține un avantaj în Ucraina." Așa explică istoricul Armand Goșu incidentul de la Galați, potrivit Realitatea PLUS.
Istoric: „Putin caută pretexte și escaladează conflictul!”
Potrivit acestuia evoluțiile de pe front sunt în mod clar în defavoarea Rusiei, iar Putin are tot mai puține scenarii la dispoziție.
Ca să continue războiul trebuie să mai facă o mobilizare, fie ea și parțială, pentru că are nevoie urgentă de 300-400 de mii de oameni pe front.
De aceea are nevoie de pretexte și le poate obține doar dacă escaladează conflictul, concluzionează istoricul.
