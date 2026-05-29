Eugen Tomac, mesaj pe Facebook, după explozia din Galați

29 mai 2026, 20:52
Eugen Tomac

Eugen Tomac

Eugen Tomac, cel care este în cărți pentru funcția de premier, a reacționat într-o postare pe Facebook, după ce drona rusească a pătruns în spațiul românesc și a explodat pe acoperișul unui bloc cu 10 etaje din Galați și a rănit două persoane.

Tomac: „Rusia încalcă în fiecare zi dreptul internațional!”

Acesta a spus că acțiunea iresponsabilă a Federației Ruse este „inacceptabilă și revoltătoare” și că „România, țară membră UE și NATO, nu va tolera niciodată acest tip de provocare”.

Eugen Tomac a mai precizat că Rusia trebuie şi va fi în continuare sancționată, iar declarațiile de solidaritate ale aliaților sunt garanția că aceste acțiuni nu vor rămâne fără consecințe.

