Eugen Tomac, mesaj pe Facebook, după explozia din Galați
29 mai 2026, 20:52
Eugen Tomac
Articol scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Eugen Tomac, cel care este în cărți pentru funcția de premier, a reacționat într-o postare pe Facebook, după ce drona rusească a pătruns în spațiul românesc și a explodat pe acoperișul unui bloc cu 10 etaje din Galați și a rănit două persoane.
Tomac: „Rusia încalcă în fiecare zi dreptul internațional!”
Acesta a spus că acțiunea iresponsabilă a Federației Ruse este „inacceptabilă și revoltătoare” și că „România, țară membră UE și NATO, nu va tolera niciodată acest tip de provocare”.
Eugen Tomac a mai precizat că Rusia trebuie şi va fi în continuare sancționată, iar declarațiile de solidaritate ale aliaților sunt garanția că aceste acțiuni nu vor rămâne fără consecințe.
