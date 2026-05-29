Patriarhia Română, mesaj după incidentul dronei din Galați: rugăciuni pentru răniți și pentru protejarea României

Patriarhia Română a transmis un mesaj de solidaritate și susținere pentru locuitorii municipiului Galați afectați de incidentul grav provocat de prăbușirea unei drone, eveniment care s-a soldat cu persoane rănite și importante pagube materiale.

Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române și-au exprimat profunda îngrijorare față de situația creată și au adresat un apel la rugăciune pentru toți cei afectați de acest episod care a zguduit comunitatea locală.

Mesaj de solidaritate pentru victimele incidentului

În comunicatul transmis de Biroul de Presă al Patriarhiei Române, instituția își exprimă compasiunea față de persoanele rănite și față de familiile care trec prin momente dificile după incidentul produs în Galați.

Patriarhia subliniază că, în astfel de situații, solidaritatea și sprijinul comunității sunt esențiale pentru depășirea momentelor de incertitudine și teamă.

Totodată, reprezentanții Bisericii au transmis gânduri de încurajare locuitorilor afectați și au evidențiat importanța unității în fața unor evenimente care pun la încercare siguranța și liniștea comunităților.

Apel la rugăciune pentru răniți și familiile acestora

Patriarhia Română îi îndeamnă pe credincioși să se roage pentru recuperarea celor răniți și pentru întărirea sufletească a familiilor afectate de incident.

Potrivit mesajului oficial, rugăciunile sunt îndreptate atât către victimele directe ale evenimentului, cât și către întreaga comunitate locală care resimte consecințele acestui moment dificil.

Rugăciuni pentru pace și protejarea României

În mesajul său, Patriarhia Română a adresat o rugăciune către Iisus Hristos, către Maica Domnului și către toți sfinții, cerând ocrotirea României și protejarea cetățenilor de orice pericol.

Reprezentanții Bisericii au invocat pacea, înțelepciunea și speranța pentru întreaga societate românească, dar și pentru cei care au responsabilitatea apărării vieții și siguranței populației.

Reacție după unul dintre cele mai grave incidente de securitate din ultimii ani

Mesajul Patriarhiei vine după incidentul produs în Galați, unde o dronă s-a prăbușit într-o zonă locuită, provocând răniți și distrugeri materiale.

Evenimentul a generat reacții din partea autorităților centrale, instituțiilor de apărare și liderilor religioși, fiind considerat unul dintre cele mai serioase incidente de securitate care au afectat teritoriul României.