Incendiu de proporții într-o gosodărie din județul Neamț. Casa și mai multe anexe au fost cuprinse de flăcări -VIDEO
FOTO: Captură TVMneamț/Colaj Realitatea.NET
Un incendiu de proporții a izbucnit vineri seară în localitatea Dobreni, județul Neamț. O casă și mai multe anexe gospodărești au fost cuprinse de flăcări.
La fața locului au intervenit de urgență mai multe echipaje de pompieri pentru limitarea și lichidarea incendiului, care s-a manifestat violent și s-a extins rapid la mai multe anexe și clădiri din gospodărie.
Din primele informații, nu au fost raportate victime, însă pagubele materiale sunt însemnate.
Pompierii acționează pentru împiedicarea propagării focului la proprietățile învecinate și pentru lichidarea acestuia.
Din cauza intervenției și a degajărilor mari de fum, traficul rutier pe drumul național care traversează zona a fost blocat pe ambele sensuri de mers.
Autoritățile le recomandă șoferilor să evite perimetrul și să urmeze indicațiile forțelor de ordine aflate la fața locului.
Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită după finalizarea intervenției și efectuarea cercetărilor de specialitate.
