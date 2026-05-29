Fost prefect din Galați: „Acum o lună am cerut măsuri de protecție!”

Prefectul demisionar al județului Galați, Andreea Naggar, susține că în urmă cu o lună a cerut Guvernului măsuri urgente pentru protejarea Galațiului de riscurile generate de drone. Cu toate acestea, nimeni nu i-a răspuns.

Fost prefect al Galațiului: „Am cerut sisteme moderne de detecție a dronelor!”

„Au fost făcute mai multe demersuri la noi în Galați, după cum bine știți, acesta este al treilea incident.

Încă de la primul eveniment am făcut demersuri pentru a ne asigura că cetățenii județului Galați vor fi în siguranță.

Nu am primit niciun răspuns. Acum probabil că ar trebui apelat și actualul prefect, însă mă îndoiesc că a fost primit vreun răspuns.

Probabil dacă s-ar fi luat măsuri în urma demersului pe care l-am făcut luna trecută, probabil că nu s-ar fi întâmplat evenimentul.

Acest demers l-am făcut atât către Guvernul României, cât și către Ministerul Apărării Naționale, pentru că tot ce am solicitat prin acea adresă erau chestiuni ce țin de Ministerul Apărării Naționale.

Am solicitat dizlocarea și operaționalizarea unor sisteme moderne de detecție și interceptarea dronelor, având în vedere faptul că pare că în această zonă se văd dronele, dar ulterior sunt pierdute de pe radar.”, a zis Andreea Naggar, fost prefect al județului Galați , exclusiv la Realitatea PLUS.