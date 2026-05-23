Zeci de mii de oameni au protestat la Belgrad împotriva lui Vucic

Zeci de mii de sârbi au ieșit sâmbătă în stradă, la Belgrad, într-un miting de amploare împotriva președintelui Aleksandar Vucic. Protestul, organizat de mișcarea studențească, marchează un nou val de contestare a guvernării autoritare de la Belgrad.

Participanți din mai multe orașe ale Serbiei au conversat spre capitală încă din dimineața zilei, mulți purtând pancarte cu sloganul „Studenții câștigă”, potrivit Associated Press.

Originea protestelor

Flacăra nemulțumirilor a fost aprinsă în noiembrie 2024, când prăbușirea acoperișului unei gări din nordul țării a ucis 16 persoane. Tragedia a declanșat o criză politică majoră, punând sub lupă corupția și neglijența instituțională. Deși premierul Milos Vucevic a demisionat în urma presiunii publice, furia cetățenilor nu s-a stins.

Manifestanții cer alegeri anticipate și respectarea statului de drept, acuzând guvernul de corupție și abuz de putere. „Un stat în care legea nu este aplicată devine o organizație de tip mafiot”, a declarat procurorul Bojana Savovic în fața mulțimii.

Autoritățile minimalizează protestul

Reacția oficialilor a fost una de minimizare. Președinta parlamentului Ana Brnabić a susținut că manifestația „nu aduce nimic nou”, iar poliția a estimat prezența la aproximativ 34.300 de persoane, cifră contestată de organizatori.

Tensiunile rămân ridicate într-o țară aflată oficial pe drumul aderării la UE, dar acuzată tot mai des de derivă democratică. Criticii guvernului sunt frecvent etichetați drept „agenți străini”, iar Bruxelles-ul avertizează că deteriorarea statului de drept ar putea costa Serbia pierderi semnificative din fonduri europene.

Deși protestul s-a desfășurat pașnic, tensiunea rămâne palpabilă, după ce susținătorii lui Vučić au organizat adunări separate în aceeași zi.