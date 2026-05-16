Accident mortal pe Transalpina: O femeie a murit, iar alte trei persoane au fost rănite după ce o mașină a lovit un parapet în zona lucrărilor

Sursă: Realitatea.net

Un grav accident rutier s-a produs sâmbătă pe DN 67C - Transalpina, în județul Gorj, pe un sector de drum unde se desfășoară lucrări și circulația este restricționată. O femeie și-a pierdut viața, iar alte trei persoane au fost rănite după ce autoturismul în care se aflau a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de un parapet din beton.

Cum s-a produs accidentul rutier?

Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, accidentul a avut loc pe raza localității Polovragi. La volan se afla o femeie de 37 de ani din comuna Alimpești, care circula din direcția Alimpești către Polovragi.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, oamenii legii au stabilit că șoferița ar fi pierdut controlul direcției de deplasare într-o zonă afectată de lucrări la carosabil. Mașina a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un parapet de beton amplasat pe marginea drumului.

În sectorul respectiv de pe Transalpina, traficul este restricționat pe o singură bandă și dirijat prin semaforizare, din cauza lucrărilor aflate în desfășurare.

O femeie de 35 de ani a murit

Impactul a fost extrem de violent. O femeie în vârstă de 35 de ani, din municipiul Târgu Jiu, aflată pe locul pasagerului, a suferit răni incompatibile cu viața și a fost declarată decedată la locul accidentului.

Alte trei persoane aflate în autoturism au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Este vorba despre o femeie de 65 de ani din comuna Brănești, o femeie de 58 de ani din Alimpești și o adolescentă de 16 ani din Târgu Jiu.

Șoferița a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a arătat că aceasta nu consumase alcool înainte de accident.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia de pe Transalpina.