Radu Miruță: Armata României are nevoie de modernizare și reforme. „Nu este perfectă, dar are oameni care își iubesc țara”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a transmis un mesaj amplu despre starea actuală a Armatei României, subliniind că instituția are nevoie de modernizare, echipamente noi și proceduri adaptate contextului actual de securitate. Oficialul a evidențiat însă că principalul atu al armatei îl reprezintă oamenii care își desfășoară activitatea cu devotament și patriotism.

Într-o postare publicată pe Facebook, ministrul a explicat că în ultima perioadă discuțiile s-au concentrat pe înzestrarea militară, producția de tehnică de apărare și investițiile necesare pentru consolidarea capacităților Armatei României.

Radu Miruță: „Fără oameni, tehnologia nu are valoare”

Ministrul interimar al Apărării a declarat că, dincolo de echipamentele moderne și investițiile strategice, cea mai importantă resursă a armatei rămâne factorul uman.

„Săptămâna aceasta am vorbit mult despre tehnică militară, despre înzestrare şi despre producţia din România. Am răspuns la zeci de întrebări şi am încercat să clarific, deschis şi direct, multe manipulări şi informaţii false care au circulat în spaţiul public. Şi voi continua să fac asta ori de câte ori există întrebări legitime sau nelămuriri care merită un răspuns onest. Dar nu pot lăsa această săptămână să se încheie fără să vorbesc despre ceva mai important decât orice echipament militar modern pe care Armata României îl merită şi îl aşteaptă de ani de zile: oamenii. Pentru că, fără oameni, nicio tehnologie, nicio achiziţie şi nicio investiţie, oricât de performantă ar fi, nu au cu adevărat valoare”, a scris ministrul interimar pe Facebook.

În final, oficialul și-a exprimat convingerea că Armata României va reuși să facă pașii necesari pentru modernizare, chiar dacă procesul este unul dificil și de durată.

„Simt nevoia să le mulţumesc încă o dată, inclusiv aici, pentru ceea ce fac în fiecare zi. Dar ştiu şi că pasiunea, experienţa şi devotamentul lor, deşi esenţiale, nu sunt suficiente de unele singure. Ca să devenim mai puternici, este nevoie atât de scop, cât şi de direcţie. Iar dacă în aceste luni am reuşit ceva ca ministru, sper că am reuşit măcar să conturez mai clar aceste două lucruri.

Suntem mulţi cei care credem într-o Românie europeană, occidentală, puternică şi respectată. O Românie a libertăţii, a meritului, a dreptăţii şi a echităţii. O Românie care nu are nevoie de patriotism de decor, pentru că are deja suficiente motive reale de mândrie, motive care nu sunt inventate, nu sunt umflate artificial, ci fac parte din ceea ce suntem.

Are nevoie de echipamente noi, de proceduri adaptate vremurilor pe care le trăim, de mai multă eficienţă şi de curajul de a schimba lucrurile care ne-au ţinut pe loc prea mult timp. Dar Armata României are ceva ce nu poate fi cumpărat: oameni care îşi iubesc ţara şi care cred în misiunea lor. Şi tocmai de aceea sunt convins că paşii de care avem nevoie vor fi făcuţi, chiar dacă uneori drumul este mai greu decât ne-am dori”, mai afirmă Miruţă.