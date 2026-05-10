George Simion a prezentat măsurile pentru a scoate țara din criză - VIDEO
George Simion (AUR)
Alegeri anticipate de urgență sau premier AUR în noul guvern. Sunt măsurile de ultim moment anunțate de liderul opoziției, George Simion. Plecat în țară unde a stat de vorbă cu membrii AUR, liderul suveraniștilor anunță că românii vor ca România să iasă din criză și să fie condusă de oameni capabili.
Mai mult, George Simion a spus că partidul său nu va fi niciodată într-o alianță cu politicienii de la PNL sau PSD care promit funcții să își împartă puterea.
„Ne dorim întoarcerea cât mai grabnică la votul românilor. Dacă țara este adusă în crize suprapuse și nu mai trăim, de facto, într-un cadru democratic, trebuie să revenim la vocea românilor. Acceptăm intrarea la guvernare doar dacă AUR propune premierul, pentru că nu putem susține un guvern care nu implementează condițiile noastre și nu readuce țara pe drumul normalității. Nu vom face alianță cu PSD sau PNL doar pentru funcții,” a afirmat George Simion.
Citește și:
- 12:32 - Planul AUR în 10 puncte, pentru a corecta greșelile guvernului Bolojan
- 12:13 - Report uriaș la Loto: 4,1 milioane de euro la Loto 6/49 şi 1,18 milioane de euro la Noroc
- 11:49 - Administrația prezidențială a prezentat programul și lista invitaților la Summitul București 9 și al Țărilor Nordice, care are loc miercuri
- 11:33 - PSD începe negocierile pentru formarea noului Guvern. Scenarii pentru un cabinet majoritar sau minoritar
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News