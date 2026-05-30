Un polițist a ajuns la spital după ce un bărbat și-a asmuțit câinele asupra oamenilor legii. Individul a fugit în pădure

Intervenția polițiștilor pentru punerea în executare a unui ordin de protecție s-a transformat într-un incident violent în județul Prahova. Un agent a fost atacat și mușcat de câinele unui bărbat care refuza să părăsească locuința, după decizia instanței.

Incidentul a avut loc vineri, în localitatea Potigrafu, comuna Gorgota.

Bărbatul a refuzat să respecte ordinul de protecție

Potrivit reprezentanților IPJ Prahova, polițiștii din cadrul Poliției Pucheni au mers la domiciliul persoanelor implicate pentru a pune în aplicare măsurile dispuse de instanță.

„Polițiștii s-au deplasat la domiciliul persoanelor vizate din comuna Gorgota, sat Potigrafu, județul Prahova, în vederea comunicării măsurilor dispuse și a punerii efective în executare a acestora.

Persoanei protejate i-a fost comunicată hotărârea instanței, aceasta luând la cunoștință despre măsurile dispuse.

Totodată, a fost identificat și bărbatul împotriva căruia a fost emis ordinul de protecție. Acestuia i-au fost aduse la cunoștință obligațiile stabilite de instanță, însă a refuzat să se conformeze măsurilor dispuse și să părăsească locuința”, au transmis reprezentanții IJP Prahova.

Polițist atacat de câine

În timpul intervenției, bărbatul și-ar fi instigat câinele să atace polițiștii. Unul dintre agenți a fost mușcat la mâna și piciorul stâng și a avut nevoie de îngrijiri medicale. La fața locului a intervenit un echipaj SMURD, iar polițistul a fost transportat ulterior la spital.

După incident, bărbatul a fugit într-o zonă împădurită din apropiere. Polițiștii, sprijiniți de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmi, au început imediat căutările. Suspectul a fost prins la scurt timp și dus la audieri.

Reținut pentru ultraj și încălcarea ordinului de protecție

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru ultraj și încălcarea ordinului de protecție. Acesta urmează să fie prezentat procurorului, care va decide ce măsuri preventive vor fi luate în continuare.