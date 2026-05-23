Mitică Dragomir, nemulțumit de cele 10 luni cu Bolojan premier: „De 5 luni de zile am oprit șantierele, nu mai fac nimic”

Miticǎ Dragomir a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, declarând la Realitatea PLUS că nu este mulțumit de cele 10 luni de conducere ale acestuia și că, din cauza incertitudinii economice, și-a oprit toate activitățile din construcții. Dragomir a mai dezvăluit că aripa tânără, câțiva primari și prefecții țin PNL-ul, nu actualul președinte al liberalilor, Ilie Bolojan.

„Și în PNL sunt foarte mulți specialiști. Plus aripa tânără care ține partidul la ora asta. Câțiva primari, prefecți țin partidul. Nu-l ține Bolojan. Partidul e ținut de, câțiva primari, prefecți și, într-adevăr, de câțiva lideri. Are câțiva lideri buni, PNL-ul, ca și PSD-ul. Numai că, numai că, domnul prim-ministru nu ține cont de nimic. Nu-l ajută nici Constituția și văd că tot face.

Nu sunt mulțumit de cele 10 luni cu Ilie Bolojan. Stați un picuț, că eu sunt pensionar, eu muncesc pe șantier, am oprit șantierele, nu mai fac nimic. De 5 luni de zile am oprit, muncitorii i-am lăsat, duceți-vă în altă parte, stau și aștept. Stau și aștept. Și materialele de construcții cresc, apartamentele se scumpesc, și rămân vândute, și atunci de ce să mă bag, într-o chestie ca asta? Stau să vedem, încăptul meu, 4, 5, 6 luni, ca mine sunt toți.”, a declarat Mitică Dragomir la Realitatea Plus.