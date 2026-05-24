Suspect înarmat, ucis de Serviciul Secret după ce a deschis focul în fața Casei Albe. Un trecător a fost împușcat

Un bărbat înarmat a fost împușcat mortal sâmbătă de agenții Serviciului Secret al SUA după ce a deschis focul asupra ofițerilor aflați la un punct de control în apropierea Casei Albe. Un trecător a fost, de asemenea, rănit în timpul incidentului.

Suspectul a fost identificat ca Nasire Best, în vârstă de 21 de ani, din Maryland, potrivit unor surse citate de The Independent . Best a decedat în timp ce era transportat la GW Medical Center. Oficialii au precizat că suspectul avusese întâlniri anterioare cu Serviciul Secret și că avea antecedente cunoscute de probleme de sănătate mintală.

Cronologia incidentului

Serviciul Secret al SUA a publicat o declarație oficială cu o cronologie preliminară a evenimentelor. Potrivit acesteia, puțin după ora 18:00 (ora locală), o persoană s-a apropiat de un punct de control situat la intersecția străzii 17 cu bulevardul Pennsylvania NW.

Pe măsură ce se apropia, suspectul a scos o armă din geantă și a început să tragă asupra ofițerilor de serviciu. Aceștia au ripostat, lovindu-l pe suspect, care a fost transportat de urgență la spital, unde a decedat.

În timpul schimbului de focuri, un trecător a fost și el atins de gloanțe. Autoritățile nu au stabilit încă dacă acesta a fost lovit de focurile inițiale ale suspectului sau în timpul riposter ofițerilor. Niciun agent al Serviciului Secret nu a fost rănit.

Trump se afla în Casa Albă

Președintele Donald Trump se afla în interiorul Casei Albe în momentul incidentului, dar nu a fost afectat. Jurnaliștii acreditați la Casa Albă au relatat că au auzit focurile de armă și li s-a cerut să se adăpostească în sala de conferințe de presă.

Directorul FBI, Kash Patel, a confirmat evenimentele într-o postare pe rețelele de socializare, precizând că ofițerii răspundeau focurilor de armă și că va „informa publicul pe măsură ce vom putea”.

La fața locului, dovezile împușcăturilor erau vizibile pe trotuarul din fața complexului prezidențial. Ofițerii Serviciului Secret au plasat zeci de marcaje portocalii pentru probe, iar banda galbenă de delimitare a scenei crimei se întindea pe pavaj. Au fost observate și materiale medicale, inclusiv mănuși chirurgicale și truse de prim ajutor. Incidentul rămâne în curs de investigare.