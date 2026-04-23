Accident în Sibiu: copil de 12 ani, căzut din căruță și lovit de o mașină

Accident în Sibiu: copil de 12 ani, căzut din căruță și lovit de o mașină
Accident în Sibiu: copil de 12 ani, căzut din căruță și lovit de o mașină

Un incident grav a avut loc joi seară în județul Sibiu, unde un copil de 12 ani a fost rănit după ce a căzut dintr-o căruță aflată în mers și a fost lovit de un autoturism. Minorul a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, accidentul s-a produs pe DJ 106S, în localitatea Daia.

Din primele cercetări, copilul, originar din Roșia, s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut din căruța în care se afla, direct pe carosabil. În același moment, un autoturism care circula în aceeași direcție, condus de un tânăr de 28 de ani din Vurpăr, nu a mai putut evita impactul și l-a acroșat.

Intervenția echipajelor medicale

La fața locului a intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanță, care i-a acordat copilului primele îngrijiri. Ulterior, acesta a fost transportat la CPU Luther, unde medicii au stabilit că a suferit o fractură de gleznă.

Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul. De asemenea, urmează să fie analizate condițiile de deplasare ale atelajului și respectarea regulilor de circulație.

Ancheta va stabili responsabilitățile, în timp ce medicii monitorizează evoluția stării de sănătate a minorului.