Cum s-a produs accidentul

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu, accidentul s-a produs pe DJ 106S, în localitatea Daia.

Din primele cercetări, copilul, originar din Roșia, s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut din căruța în care se afla, direct pe carosabil. În același moment, un autoturism care circula în aceeași direcție, condus de un tânăr de 28 de ani din Vurpăr, nu a mai putut evita impactul și l-a acroșat.

Intervenția echipajelor medicale

La fața locului a intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanță, care i-a acordat copilului primele îngrijiri. Ulterior, acesta a fost transportat la CPU Luther, unde medicii au stabilit că a suferit o fractură de gleznă.

Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul. De asemenea, urmează să fie analizate condițiile de deplasare ale atelajului și respectarea regulilor de circulație.

Ancheta va stabili responsabilitățile, în timp ce medicii monitorizează evoluția stării de sănătate a minorului.