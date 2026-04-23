Tudorel Toader: „PSD ar putea avea câștig de cauză la CCR!”

Criza politică din România devine tot mai gravă! În contextul în care PSD se pregătește să sesizeze CCR în privința guvernului Bolojan, Tudorel Toader susține că social-democrații ar putea avea câștig de cauză! Asta în cazul în care Curții Constituționale i se cere soluționarea conflictului juridic. 

Tudorel Toader, declarații despre sesizarea PSD la CCR

„Depinde ce îi cere Curții Constituționale. 

Dacă îi se va cere o opinie juridică, o consultanță juridică, Curtea va spune simplu și corect că nu are în competențe atribuirea de consultanță juridică.

Dacă îi se va cere să soluționeze un conflict juridic de natură constituțională, rezultat din faptul că premierul nu supune Parlamentului votului de încredere, de investitură, noul guvern care să aibă prerogative competențe de pline, atunci Curtea va decide prin soluționarea conflictului juridic  și aici cred că PSD-ul poate să aibă câștig de cauză.”, a declarat Tudorel Toader.