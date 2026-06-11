Eugen Tomac, replică dură pentru PNL: ”Renunţaţi la demagogie. Nu avem nevoie de lecţii de la nimeni”-VIDEO

Sursă: Realitatea.Net

Eugen Tomac a transmis un mesaj ferm către Partidul Național Liberal (PNL), după ce formațiunea a decis să nu susțină Parlament guvernul propus de acesta. Premierul desemnat le-a cerut liberalilor să renunțe la demagogie și a subliniat că ”nu avem nevoie de lecţii de la nimeni”.

”Am înţeles mesajul PNL şi îl respect. Aţi hotărât să mergeţi în opoziţie, foarte bine! Dar renunţaţi la demagogie, pentru că, dacă mă uit la algoritmul politic din Parlament, ştim cu toţii că inclusiv Guvernul demis a fost votat de PSD”, a transmis premeirul desemnat pe Facebook, către liberali.

Mai mult, Eugen Tomac a ținut să precizeze faptul că ”nu avem nevoie de lecţii de la nimeni. Eu sunt decis să merg mai departe şi sunt chiar foarte optimist. Iar cei care ţin cu România sunt aşteptaţi alături de mine”.

Reacția lui Eugen Tomac a venit la câteva ore după ce premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că PNL nu susține învestirea guvernului tehnocrat.

Liderul PNL a subliniat că parlamentarii liberali nu vor fi prezenți la dezbateri sau vor fi prezenți în sală, dar nu vor vota.

Totodată, el a menționat că un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire și că această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspunderea pe care o are, pentru situația în care am ajuns.