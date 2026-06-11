Gheorghe Piperea: „După ce pică varianta Tomac, ori PSD va face un guvern, cu majoritatea, ori PSD acceptă să mergem la anticipate!”

Sursă: Realitatea PLUS

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea susține că actualele calcule politice nu permit formarea unei majorități parlamentare stabile de către partidele care încearcă să construiască o nouă formulă de guvernare.

În direct la Realitatea PLUS, acesta a afirmat că orice alianță formată fără implicarea PSD nu ar dispune de numărul necesar de voturi pentru a obține învestitura în Parlament.

Anunțul lansat de Gheorghe Piperea

„N-au decât să se alieze cele trei partide, să fie sănătoși, cum ar zice românul, doar că nu-i ajută aritmetica.

Cele trei partide la un loc nu formează majoritatea de 234 de parlamentari... necesar în acest lucru pentru investitură. Și dacă se face o astfel de alianță, categoric AUR va vota împotrivă, sunt însă aproape 100% convins că de-asta PSD va vota împotrivă, pentru că va fi clar că această alianță e o alianță împotriva PSD și respectiv împotriva AUR.

Se pot alia doar pentru opoziție, nu pentru majoritate să dea guvern. Pentru că, dacă i-ați observat pe mai toți purtătorii de cuvânt din toate cele trei partide, ei spun așa, PSD a dat jos guvernul Bolojan, sfântul guvern Bolojan împreună cu AUR, n-au decât să facă majoritate împreună sau să facă doar PSD majoritatea și să preia guvernarea.

Acum vin însă la partea de majoritate pe care ar trebui într-adevăr să o facă PSD. După părerea mea, după ce pică domnul Tomac, fie pentru că își depune mandatul mâine-poimâine, sunt șanse mari să-și depună mandatul mâine-poimâine, fie pentru că nu obține investitura în Parlament luni, domnul Grindeanu ar trebui să-și ia inima-n dinți, să fie suficient de curajos și să spună PSD este primul partid din țară, a câștigat primul loc la alegeri.

Grindeanu se numește președinte al partidului, deci se numește și premier propus de partid.

În consecință, noi suntem ăștia, te rog, domnule președinte, să ne confirmi mandatul de a face un guvern. Că dacă nu face chestiunea asta, atunci este în neregulă. Continuă ceea ce v-am spus eu mereu despre domnul Grindeanu, să facă acel tango un pic jenant deja, pe care l-a tot făcut dintotdeauna.

Eu cred că, mai ales după ce pică varianta Tomac, ori PSD va face un guvern, cu majoritatea pe care va ști să și-o aleagă, să și-o construiască, ori PSD acceptă să mergem la alegeri anticipate.

Din punctul de vedere al AUR, această a doua variantă ar fi varianta preferabilă, însă este categoric că nu se mai poate aștepta prea mult.

Dacă, într-adevăr, sunt atât de importante pentru Nicușor Dan niște proiecte cum ar fi PNRR, Safe și alte tot felul de povești din astea cu implicație europeană, atunci toate aceste proiecte au niște deadline-uri, au niște termene, au niște momente în care trebuie să acționezi, pentru că altfel intri în pană de timp. Totuși, 31 august este mâine, practic.”, a declarat Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR, în direct la Realitatea PLUS.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026