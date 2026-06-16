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Politica· 1 min citire
Ședință crucială la PSD: se pregătesc social-democrații să intre la guvernare?
Sorin Grindeanu
Președintele PSD Sorin Grindeanu se află marți într-o ședință cu liderii partidului, înainte de întâlnirea cu premierul desemnat Adrian Veștea. Surse Realitatea PLUS spun că social-democrații sunt gata să intre la guvernare. În paralel, USR - care a făcut scut în jurul lui Ilie Bolojan de când a fost demis prin moțiune de cenzură - a decis să nu susțină Guvernul Veștea.
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