Ședință crucială la PSD: se pregătesc social-democrații să intre la guvernare?

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iun. 2026, 13:32

Președintele PSD Sorin Grindeanu se află marți într-o ședință cu liderii partidului, înainte de întâlnirea cu premierul desemnat Adrian Veștea. Surse Realitatea PLUS spun că social-democrații sunt gata să intre la guvernare. În paralel, USR - care a făcut scut în jurul lui Ilie Bolojan de când a fost demis prin moțiune de cenzură - a decis să nu susțină Guvernul Veștea.

Distribuie articolul