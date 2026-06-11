Stenograme incendiare din ședința PNL, acuzații de fascism. Bolojan blochează Guvernul Tomac ca să rămână în funcție

Sursă: Realitatea PLUS

Stenograme incendiare ies la iveală din ședința PNL în cadrul căreia Alexandru Muraru l-a acuzat tocmai pe președintele Nicușor Dan că lansează mesaje fasciste. Informațiile apar la o zi după ce Nicușor Dan s-a întâlnit atât cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, cât și cu șeful PNL, Ilie Bolojan. Surse Realitatea PLUS spun că dacă Guvernul Tomac pică, Nicușor Dan ar putea desemna un premier social-democrat. Între timp, liberalii au decis în unanimitate să nu voteze Guvernul Tomac pentru că, spune Ilie Bolojan, această formulă este un paravan pentru ca PSD să nu își asume răspunderea.

”Planul pentru a vota guvernul Tomac nu este un act de responsabilitate politică, așa cum a spus președintele. Nicușor Dan a renunțat la susținerea direcției pro-europeană. Mesajele de la Cotroceni sunt îngrijorătoare, înțelegem că toate partidele sunt vinovate și nu mai pot guverna. Este un mesaj periculos și fascist. E foarte grav”, a declarat Alexandru Muraru în ședința PNL.

Potrivit surselor Realitatea PLUS, premierul demis de mai bine de o lună le-ar fi cerut parlamentarilor liberali să nu acorde votul pentru cabinetul propus de Eugen Tomac.

”Fac apel către parlamentarii liberali să nu acorde votul de învestitură cabinetului propus de Eugen Tomac. PNL a făcut apeluri la responsabilitate înainte de moțiunea de cenzură, însă nu au fost auzite de nimeni. O altă discuție este ca noi am aduce AUR la guvernele. Dar trebuie sa se iasă din această ipocrizie. S-a văzut cine a colaborat cu AUR”, a spus Ilie Bolojan.

Liberalii s-au întors împotriva lui Nicușor Dan

”Ferească Dumnezeu să ajungem ziua în care cei care vor guverna să nu ajungă față în față cu alegătorii. Sunt de acord cu faptul că discursul președintelui Nicușor Dan este îngrijorător”, a afirmat Mircea Fechet, tot în ședința PNL.

La rândul său Robert Sighiartău a spus că ”PSD este un pericol mai mare decât AUR. AUR este jucăria perfectă pentru a câștiga alegeri. PSD a încurajat AUR ca să crească peste PNL, văd același scenariu acum. Să nu mai aducem PSD în zona occidentală, pentru că sunt populiști și oportuniști. Noi trebuie să ne menținem linia hotărât”.