PSD, atac dur la adresa lui Bolojan: „Prim-ministrul demis blochează toată România pentru că a pierdut puterea”

Sursă: realitatea.net

Partidul Social Democrat a transmis joi un mesaj acid la adresa premierului demis Ilie Bolojan, acuzându-l că pune interesele personale mai presus de nevoile țării și că refuze să cedeze puterea după ce a pierdut majoritatea parlamentară.

„Rămâne cum am stabilit: prim-ministrul demis Ilie Bolojan blochează toată România pentru că a pierdut puterea!”, se arată în comunicatul PSD.

Social-democrații îi acuză totodată pe foștii partenerii de coaliție din PNL de ipocrizie, amintind că anul trecut același partid cerea PSD „responsabilitate pro-europeană" pentru a ține țara departe de „extremiști”.

PSD: „Românii au nevoie urgent de un Guvern care să scoată țara din haosul economic și social în care a lăsat-o Bolojan”

„Cei care anul trecut cereau PSD „responsabilitate pro-europeană“, ca țara să nu ajungă pe mâna „extremiștilor“, nu mai sunt acum deloc preocupați nici să fie „responsabili“, nici „pe ale cui mâini va ajunge țara.“”, transmite PSD.

Formațiunea politică susține că România are nevoie urgentă de un guvern funcțional care să scoată țara „din haosul economic și social în care a lăsat-o Bolojan” și avertizează că este pregătit să formeze o majoritate fără PNL.

PSD respinge și narațiunea potrivit căreia Bolojan ar fi acceptat funcția de premier din spirit de sacrificiu.

„Domnul Bolojan nu a făcut niciun act de sacrificiu ritualic. Nu este nimic eroic atunci când ești mânat doar de setea de putere. S-a sacrificat și se mai sacrifică încă puțin acum... inventând tot felul de motive pentru a se ține legat cu lanțurile de putere.”, conchide comunicatul social-democrat.