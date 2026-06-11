Bolojan este în „pole position”, dacă Eugen Tomac nu trece de examenul din Parlament

Sursă: Realitatea.Net

Nici nu a ajuns la validarea Parlamentului Guvernul Tomac, că deja demisul Ilie Bolojan se gândește să se întoarcă, minoritar, la Palatul Victoria. Planul secret al liberalilor este să încropească un cabinet minoritar PNL-USR-UDMR dacă Eugen Tomac pică testul Parlamentului.

Culisele scenei politice de la București clocotesc în pragul votului de învestitură. În timp ce premierul desemnat Eugen Tomac definitivează lista echipei guvernamentale, Partidul Național Liberal își pregătește deja mutările pentru scenariul unui eșec în Parlament. Deși nominalizat de președintele Nicușor Dan, consilierul prezidențial nu se bucură de susținerea foștilor parteneri de coaliție, iar liberalii au creionat deja un plan de avarie menit să deblocheze criza executivă.

Potrivit unor surse politice bine informate, în cazul în care Cabinetul Tomac nu va întruni numărul necesar de voturi, PNL vizează formarea unui guvern minoritar alături de USR și UDMR. Această formulă ar urma să fie avansată ca propunere solidă la eventualele noi consultări de la Palatul Cotroceni, reprezentând o încercare de a coagula forțele de dreapta în jurul unui nucleu politic asumat.

Semnalul de alarmă tras de la vârful PNL

Poziția oficială a conducerii liberale a devenit extrem de tranșantă chiar înaintea votului decisiv. Președintele PNL a lansat atacuri dure la adresa arhitecturii politice propuse, catalogând viitorul Executiv drept un simplu paravan menit să servească intereselor din umbră ale social-democraților. În viziunea PNL, după o încercare de formulă tehnocrată sau de compromis, soluția firească pentru ieșirea din impas nu poate fi decât una eminamente politică.

Liberalii își mențin astfel retorica ofensivă începută odată cu prăbușirea Cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură. Mesajul transmis public către electorat și către partenerii de dialog rămâne neschimbat: din moment ce PSD și AUR au reușit să strângă o majoritate matematică pentru a demite precedentul guvern, aceleași formațiuni ar trebui să își asume responsabilitatea actului de guvernare și să demonstreze că pot conduce țara.

Calculele din tabăra social-democrată și capcanele votului

De cealaltă parte a eșichierului politic, apele sunt la fel de tulburi, iar calculele matematice pentru strângerea majorității par departe de a fi finalizate. În ciuda speculațiilor privind o înțelegere de culise, semnalele care vin dinspre Partidul Social Democrat arată o puternică reținere în a acorda un cec în alb premierului desemnat.

Surse din interiorul PSD indică faptul că social-democrații refuză să fie singura forță politică majoră care își asumă decontul electoral pentru susținerea Cabinetului Tomac. Această prudență strategică transformă votul din Parlament într-un test extrem de riscant pentru premierul desemnat, crescând considerabil șansele ca scenariul unui guvern minoritar de dreapta, gândit de PNL, să devină din ipoteză de lucru o realitate iminentă.