Decizia ministrului Apărării după explozia dronei din Portul Constanța: „Ucraina trebuie să vină să ne prezinte întreaga desfășurare a situației”

Sursă: Realitatea PLUS

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a solicitat explicații din partea autorităților ucrainene în legătură cu drona maritimă care a explodat în Portul Constanța. Acesta a transmis către Kiev o solicitare oficială care cuprinde 10 întrebări referitoare la incident. Totodată, ministrul a cerut armatei ucrainene să adopte măsuri care să prevină pătrunderea dronelor militare în apele teritoriale ale României.

„Atât timp cât noi suntem o țară care are relații de respect și apropiere cu Ucraina, eu, ca ministru al Apărării, consider legitim ca Ucraina să vină să ne prezinte întreaga desfășurare a situației: ce au avut în vedere, care a fost planul, cum au ajuns acolo, dacă au pierdut sau nu controlul asupra acestor drone, de ce unele se aflau într-o anumită zonă, iar altele mai departe”, a declarat ministrul Apărării la postul public de televiziune.

Radu Miruță a ținut să precizeze faptul că ”ieri am transmis, în calitate de ministru al Apărării, o solicitare oficială cu 10 întrebări către ministrul apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov”.

Potrivit lui, aceste drone maritime au foarte multe componente electronice pe ele.

”În analiza rezultatelor acestor componente electronice, pot să știe producătorul lor sau cine controlează unde sunt. Dacă se întâmplă să le pierzi, dacă se întâmplă, nu știu, alte misiuni pe care le aveți în Marea Neagră, atunci când se apropie de apele teritoriale ale României, la 12 mile marine, programează controlerul care gestionează această dronă să se autodetonheze. Automat, fără să umble nimeni după ele.

Au ajuns din greșeală mai aproape de linia asta, decizia autonomă a dronei este să se autodetonheze.

Dacă din diverse greșeli, pierdere control, nu știu, ajungi în zona asta, nu mai poți înainta, programare implicită a asupra acestui produs de când îl lansezi la apă”, a mai spus șeful de la Apărare.