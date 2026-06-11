Descinderi DNA la Primăria Iași. Procurorii investighează dispariția a 542 de tone de păcură

Sursă: Realitatea PLUS

Descinderi DNA la Primăria Iași! Procurorii investighează ce s-a întâmplat cu 542 de tone de păcură care era depozitată la centrala de termoficare. Combustibilul era parte din rezerva de stat și era considerat strategic, iar dispariția a fost constată când România a încercat să-l doneze Republicii Moldova. În acest context, procurorii DNA încearcă acum să stabilească traseul exact al combustibilului și să afle cine este responsabil pentru dispariția acestuia.

Biroul primarului din Iași, verificat de procurorii DNA

Pentru a compensa lipsa celor 542 de tone de păcură, primăria Iași a plătit o sumă de peste 2 milioane de lei către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Problemele Speciale. Potrivit unor surse judiciare, anchetatorii suspectează că achiziția a fost una fictivă. Primăria ar fi plătit banii fără ca păcura să fie recepționată efectiv, cu scopul de a acoperi retroactiv lipsa constatată. De cealaltă parte a baricadei, reprezentanții Primăriei Iași spun că păcura nu a dispărut, ci s-a degradat în timp și nu mai răspundea parametrilor tehnici inițiali.

Ancheta DNA investighează și modul în care dispariția păcurii ar fi fost acoperită ulterior prin documente și operațiuni administrative. După ce oamenii legii au deschis dosarul penal, primăria Iași a solicitat returnarea banilor de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Sociale dar instituția a refuzat, iar, în consecință, a fost deschis un proces între cele două părți.

Procurorii au căutat documente în legătură cu contractul încheiat între Primăria Iași și Agenția Națională pentru Rezerve de Stat și Probleme Sociale. În acest context, DNA a audiat mai multe persoane, iar la finalul lunii mai au avut loc descinderi la Primăria Iași. Au fost verificate mai multe birouri din cadrul instituției, printre care se numără și cel al edilului Mihai Chirică.

În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat documente precum facturi, note de recepție, ordine de plată, contracte dar și întreaga corespondență purtată între funcționari și Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Sociale. Potrivit unor surse judiciare, lista de acuzații ar fi una cu adevărat lungă. Aceasta ar include omisiunea sesizării, delapidare, abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu, fals intelectual, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.

12 angajați ai Primăriei din Iași, vizați de ancheta DNA

Potrivit unor surse din presă, DNA îl suspectează pe primarul Mihai Chirică de abuz în serviciu. Primarul Mihai Chirica ar fi aprobat plata 400.000 de euro din fonduri locale către Rezervele de Stat fără să verifice dispariția celor peste 500 de tone de păcură dispărute. Pe lângă acesta, și alți 12 angajați ai Primăriei Iași sunt vizați de anchetă.

Nu este prima dată când Mihai Chirică este protagonistul unor controverse. De-a lungul timpului, numele primarului Iașului s-a regăsit în centrul mai multor dosare penale de corupție. Printre acestea se numără și celebrul dosar Flux, în cadrul căruia primarul a fost achitat în primă instanță, după ce a fusese acuzat de complicitate la fals intelectual.

Procurorii susțineau că Mihai Chirică ar fi permis unui om de afaceri să construiască un bloc de nouă etaje în loc de două. Dosarul a scos la iveală nereguli majore în circuitul documentelor din Primăria Iași. În urma anchetei, au fost descoperite trei variante diferite ale aceluiași certificat de atestare. Din acest motiv, unii inculpați au primit pedepse grele. O funcționară de la Cadastru a fost condamnată la 3 ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu, iar proprietarul firmei a primit 3 ani cu suspendare și o amendă de 500.000 de lei.