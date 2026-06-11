Adrian Papahagi refuză oficial postul de ministru al Culturii în guvernul Tomac: „În actualul context, nu sunt dispus să fiu parte într-un conflict politic și instituțional”

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Profesorul universitar Adrian Papahagi a anunțat că nu va face parte din guvernul tehnocrat condus de premierul desemnat Eugen Tomac, deși acceptase în principiu propunerea de a prelua portofoliul Culturii.

Într-o postare publică pe rețelele de socializare, Papahagi a explicat că a acceptat inițial rolul de ministru al Culturii în înțelegerea că sprijinul parlamentar fusese deja negociat și că partidele erau pregătite să susțină un guvern tehnocrat propus de Nicușor Dan.

Adrian Papahagi: „Speram să pot face câteva lucruri bune într-un mandat pe care îl bănuiam scurt”

„În actualul context politic, nu sunt dispus să fiu parte într-un conflict politic și instituțional care mă depășește și pe care nu mi-l doresc”, a scris acesta.

Papahagi a precizat că, în cei câțiva ani de mandat pe care și-i anticipa, ar fi urmărit mai multe obiective culturale concrete precum renovarea unor instituții majore, printre care Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia, lansarea unui proiect pentru o mare sală de spectacole în București, în beneficiul Festivalului Enescu și al premierelor naționale de film, și reducerea TVA pe carte de la cota actuală la 5%. Acesta trimisese deja o listă cu 10 puncte premierului desemnat.

„Aș fi impulsionat renovările câtorva instituții majore de cultură prin programul "Temelii culturale" (în special aș fi sprijinit draga mea Biblioteca Batthyaneum), aș fi încercat să găsim un loc și să lansăm proiectul unei mari săli de spectacole în capitală, în beneficiul Festivalului Enescu, al premierelor naționale ale filmelor românești și al altor mari manifestări culturale. Aș fi făcut tot posibilul pentru a readuce TVA pe carte la 5%. Aveam o listă cu 10 puncte pe care i-am trimis-o domnului Tomac.”, a declarat Papahagi.