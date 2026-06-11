Administrator de service auto, acuzat că ar fi pus la cale accidente rutiere pentru obținerea frauduloasă a despăgubirilor. Nouă persoane, sub control judiciar

Sursă: Realitatea.Net

O anchetă desfășurată de polițiștii din Cluj a scos la iveală un presupus mecanism complex de fraudare a companiilor de asigurări, în centrul căruia s-ar afla administratorul unui service auto din municipiul Dej. Bărbatul este suspectat că ar fi coordonat producerea intenționată a mai multor accidente rutiere pentru a obține despăgubiri necuvenite de la societățile de asigurare.

În dosar sunt cercetate zece persoane, iar nouă dintre acestea au fost plasate sub control judiciar.

Percheziții și mandate de aducere într-un dosar de fraudă cu asigurări

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, la data de 10 iunie 2026, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Dej, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dej, au pus în aplicare zece mandate de aducere emise pe numele unor persoane suspectate de implicare în activități infracționale.

Dosarul vizează infracțiuni precum înșelăciune, înșelăciune privind asigurările, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, șantaj, conducerea unui vehicul fără permis și punerea în circulație a unor autovehicule neînmatriculate.

Accidente provocate intenționat pentru obținerea despăgubirilor

Anchetatorii susțin că, în perioada 2024 - 2026, administratorul unui service auto din Dej, un bărbat în vârstă de 31 de ani, ar fi coordonat o rețea care avea ca scop simularea sau provocarea intenționată a unor accidente rutiere soldate doar cu pagube materiale.

Scopul acestor evenimente ar fi fost inducerea în eroare a companiilor de asigurări și obținerea unor despăgubiri financiare pe baza unor situații prezentate drept accidente reale.

Potrivit polițiștilor, fiecare incident era urmat de întocmirea unor documente care conțineau informații false privind circumstanțele producerii accidentelor, locul în care acestea s-ar fi petrecut și identitatea șoferilor implicați.

Angajați ai service-ului, suspectați că au participat la schemă

Oamenii legii susțin că administratorul nu ar fi acționat singur. Acesta ar fi beneficiat de sprijinul mai multor angajați ai societății comerciale, care ar fi contribuit la organizarea accidentelor și la întocmirea documentelor necesare pentru solicitarea despăgubirilor.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească numărul exact al evenimentelor simulate, valoarea prejudiciilor provocate și rolul fiecărei persoane implicate în presupusa activitate infracțională.

Nouă persoane, plasate sub control judiciar

În urma audierilor , opt dintre persoanele cercetate au fost plasate sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

De asemenea, administratorul service-ului auto a fost inițial reținut de polițiști, iar ulterior instanța a dispus și în cazul său măsura controlului judiciar.

Pe durata măsurii preventive, persoanele vizate trebuie să respecte obligațiile impuse de anchetatori și să se prezinte ori de câte ori sunt chemate de organele judiciare.

Polițiștii și procurorii continuă investigațiile pentru documentarea întregii activități infracționale și pentru stabilirea prejudiciului total produs societăților de asigurare.

În funcție de rezultatele anchetei, dosarul ar putea fi extins și asupra altor persoane care ar fi avut legătură cu presupusa schemă de fraudare a sistemului de asigurări auto.