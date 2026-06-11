Fraudă de peste 8 milioane de lei în domeniul garanțiilor financiare. Reprezentanți ai unor IFN-uri, acuzați de înșelăciune și camătă

Sursă: Realitatea.Net

O amplă anchetă desfășurată de procurorii din București și polițiștii specializați în combaterea criminalității economice a scos la iveală un mecanism complex de fraudare a companiilor prin emiterea ilegală de scrisori de garanție financiară. Prejudiciul estimat în dosar depășește 8,3 milioane de lei, iar opt persoane au fost puse sub acuzare pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, camătă și complicitate la aceste infracțiuni.

Descinderi în București, Ilfov și Giurgiu

Anchetatorii au efectuat marți 23 de percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Ilfov și Giurgiu, într-un dosar care vizează activități ilegale desfășurate prin intermediul unor instituții financiare nebancare (IFN).

În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat aproximativ 250 de bibliorafturi cu documente contabile, telefoane mobile, laptopuri, bunuri de valoare și suma de 4.000 de euro, toate urmând să fie analizate în cadrul investigației.

Cum funcționa presupusul mecanism fraudulos

Potrivit procurorilor, începând cu anul 2020 și continuând în 2022, reprezentanții a două instituții financiare nebancare ar fi indus în eroare mai multe companii din România, susținând în mod fals că dețin dreptul legal de a emite scrisori de garanție financiară.

Pe baza acestor afirmații, au fost emise documente care nu respectau prevederile legislației în vigoare, respectiv Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare. Beneficiarii au achitat sume importante pentru obținerea garanțiilor, însă acestea nu aveau valoare legală, ceea ce a generat pierderi financiare semnificative.

Anchetatorii susțin că prin acest sistem ar fi fost obținut un profit necuvenit, iar prejudiciul total produs companiilor afectate se ridică la 8.326.269,88 lei.

Patru inculpați, în arest la domiciliu

La data de 10 iunie, patru dintre persoanele cercetate au fost prezentate Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Judecătorul de drepturi și libertăți a respins solicitarea procurorilor privind arestarea preventivă și a dispus măsura arestului la domiciliu pentru cei patru inculpați.

În același dosar, procurorii au solicitat arestarea preventivă în lipsă a unui alt suspect, însă instanța a decis separarea acestei cereri într-un dosar distinct, care nu a fost soluționat până în prezent.

Totodată, alți trei inculpați au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Sechestru pe case, terenuri și autoturisme

Pentru recuperarea prejudiciului și acoperirea eventualelor cheltuieli judiciare, procurorii au dispus instituirea sechestrului asupra bunurilor deținute de persoanele cercetate.

Măsura asiguratorie vizează toate bunurile mobile și imobile ale inculpaților, până la concurența sumei de peste 8,3 milioane de lei. Până în prezent, sechestrul a fost aplicat asupra a 13 imobile – case și terenuri – precum și asupra a patru autoturisme.

Potrivit anchetatorilor, valoarea bunurilor indisponibilizate este suficientă pentru acoperirea integrală a prejudiciului estimat în dosar.

Cercetările sunt în desfășurare, iar procurorii urmăresc să stabilească întreaga activitate infracțională, numărul exact al persoanelor și companiilor afectate, precum și toate beneficiile obținute în urma presupusului mecanism de fraudare a pieței garanțiilor financiare.