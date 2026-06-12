Tentative de înșelăciune în numele unui funcționar public. Poliția avertizează populația după ce un localnic a fost păgubit

Sursă: Realitatea.Net

Locuitorii din Sighetu Marmației sunt avertizați să fie extrem de atenți după apariția unor tentative de fraudă în care persoane necunoscute folosesc identitatea unui funcționar public pentru a obține bani de la cetățeni. Polițiștii din Maramureș au deschis o anchetă și investighează mai multe fapte de înșelăciune și fals privind identitatea.

Escrocii s-au dat drept funcționar public și au cerut bani pentru diverse lucrări

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, cazul a fost semnalat chiar de funcționarul public a cărui identitate ar fi fost folosită fără drept de către indivizi necunoscuți.

Din verificările efectuate până în prezent, reiese că mai multe persoane din municipiul Sighetu Marmației au fost contactate telefonic de către escroci care s-au prezentat drept reprezentanți ai autorităților locale. Aceștia au solicitat diferite sume de bani sub pretextul efectuării unor lucrări sau intervenții.

Un localnic a transferat bani către infractori

Anchetatorii au stabilit că una dintre persoanele contactate a căzut în capcană și a transferat suma de 500 de lei către cei care s-au folosit de identitatea falsă.

În urma sesizării, polițiștii au deschis un dosar penal și desfășoară cercetări pentru infracțiuni de fals privind identitatea, înșelăciune și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Poliția recomandă prudență maximă

Autoritățile atrag atenția că astfel de metode de fraudă sunt tot mai frecvente și îi îndeamnă pe cetățeni să verifice cu atenție orice solicitare financiară primită prin telefon.

Polițiștii recomandă să nu fie transferate sume de bani către persoane necunoscute fără verificarea prealabilă a autenticității solicitării. De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să nu ofere informații personale, date bancare sau copii ale documentelor de identitate unor persoane necunoscute.

În situațiile în care cineva solicită bani în numele unei instituții sau al unei persoane cunoscute, verificarea directă a informațiilor prin contactarea persoanei respective reprezintă cea mai sigură metodă de evitare a unei fraude.

Polițiștii din Maramureș continuă investigațiile pentru identificarea persoanelor implicate și tragerea acestora la răspundere. Autoritățile îi încurajează pe cei care au primit apeluri similare să sesizeze imediat Poliția pentru a preveni apariția altor victime.