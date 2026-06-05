Advertising
Advertising
Actual· 1 min citire
Tânăr, la spital cu răni grave după ce a fost lovit de TIR: accident cutremurător la Bacău
5 iun. 2026, 07:14
Ambulanță
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Accident grav în județul Bacău. Un tânăr a fost lovit în plin de un TIR. Impactul a fost surprins de o cameră de bord. Atenție, urmează informații și detalii cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!
Pe imagini se vede cum băiatul traversează strada printr-un loc nepermis, fără să se asigure, moment în care este lovit de TIR-ul care circula regulamentar.
Martorii au sunat imediat la 112, iar tânărul a fost transportat la spital cu răni grave. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.
Citește și:
- 07:11 - Sărbătoare 5 iunie: Sfânta Elisabeta de la Pasărea, cinstită astăzi. Cruce neagră în calendar
- 23:57 - Aproape o jumătate de Românie este în diaspora. Copiii rămași acasă plătesc prețul exodului sărăciei. Documentar Realitatea PLUS
- 23:40 - Liverpool l-a numit pe Andoni Iraola antrenor principal, după demiterea lui Arne Slot
- 23:36 - Ilie Bolojan deschide ușa alegerilor anticipate: „PNL nu va bloca o astfel de variantă”
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News