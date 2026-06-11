Cum își bate joc ministrul de oamenii concediați? Darău vorbește de programul „SAFE”, dar continuă concedierile

Sursă: Realitatea PLUS

Bătaie de joc din partea ministrului Irineu Darău pentru sute de oameni de la șantierul naval din Mangalia, vizați de concedieri după falimentul companiei. Ministrul Economiei, Digitalizării şi Turismului, Irineu Darău, a transmis că șantierul naval de la Mangalia ar putea să fie printre „posibil” beneficiarii politicii de localizare a producției din cadrul programului SAFE.

În același comunicat precizează însă că procedura de concediere a sutelor de angajați va continua. În ultimele luni, oamenii lăsați acum fără locuri de muncă au ieșit la proteste în stradă și au cerut cu disperare măsuri.

Ministrul vorbește de „posibile” soluții. Oamenii ies în stradă

Irineu Darău a declarat că, în ultimul an, Guvernul a încercat să creeze oportunități pentru relansarea șantierului, inclusiv prin programul SAFE și prin măsuri precum plata salariilor restante prin fondul de garantare.

Cu toate acestea , tot în comunicatul transmis de minister se specifică și faptul că ”procedura de faliment îşi urmează cursul legal.”

Ministrul Irineu Darău, mesaj de batjocură pentru angajații concediați

„Au fost prezentate posibile soluții astfel încât șantierul naval de la Mangalia să fie printre beneficiarii politicii de localizare a producției din cadrul programului SAFE. (...) odată clarificată situaţia juridică a activului, forţa de muncă înalt calificată de la Mangalia să poată fi reabsorbită prioritar în noile proiecte. (...) Aşadar, procedura de faliment îşi urmează cursul legal, fără posibilitatea de ingerinţă din partea statului, iar soluţiile investiţionale şi legale pentru viitorul şantierului naval nu pot implica societatea aflată deja în faliment. (...) În sfârşit, statul nu mai este un observator pasiv, ci un catalizator către soluţii pragmatice.”

Concedierea colectivă de la șantierul naval din Mangalia vizează aproximativ 1.000 de angajați. Deocamdată, potrivit autorităților, oamenii sunt în preaviz până la 15 iulie, încetarea raporturilor de muncă urmând să aibă loc pe 16 iulie.