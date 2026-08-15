Eduard Koler (deputat AUR):„Dezastrul care a dus la închiderea reactorului 2 de la Cernavodă putea fi evitat foarte ușor”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 aug. 2026, 14:27

Deputatul AUR Eduard Koler acuză autoritățile de lipsă de coordonare, precum și de întârzierea lucrărilor de dragare a Dunării, care au contribuit la situația ce a dus la închiderea reactorului 2 de la Cernavodă.

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