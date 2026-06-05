Xi Jinping efectuează o vizită oficială în Coreea de Nord la începutul săptămânii viitoare

Liderul chinez Xi Jinping va merge în Coreea de Nord luni și marți, prima sa vizită din 2019 în această țară aliată, a anunțat vineri presa chineză, citată de AFP.

Președintele Chinei, Xi Jinping, va efectua luni și marți o vizită de stat în Coreea de Nord, marcând prima sa deplasare în această țară din anul 2019, potrivit unui anunț făcut vineri de presa de stat chineză și preluat de AFP.

Conform televiziunii chineze CCTV, vizita are loc la invitația liderului nord-coreean Kim Jong Un. Xi Jinping, care este și secretar general al Partidului Comunist Chinez, se va afla în Republica Populară Democrată Coreeană în zilele de 8 și 9 iunie.

China rămâne principalul susținător politic și diplomatic al Coreei de Nord, stat aflat sub sancțiuni internaționale și considerat unul dintre cele mai izolate din lume. De asemenea, Beijingul este cel mai important partener comercial al Phenianului, relațiile economice dintre cele două țări reprezentând aproximativ 20% din comerțul exterior nord-coreean în anul precedent.

Vizitele liderilor chinezi în Coreea de Nord sunt însă relativ rare. Ultima călătorie a lui Xi Jinping la Phenian a avut loc în 2019, fiind prima vizită a unui președinte chinez în această țară după cea efectuată de Hu Jintao în 2005.

La rândul său, Kim Jong Un a vizitat Beijingul în septembrie anul trecut, unde a participat, alături de președintele rus Vladimir Putin, la o paradă militară organizată cu ocazia împlinirii a 80 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial.

Și agenția oficială nord-coreeană KCNA a confirmat vizita liderului chinez, fără a oferi detalii suplimentare privind agenda acesteia.