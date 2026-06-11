Ce pedeapsă a primit bărbatul care l-a amenințat pe Facebook pe Ilie Bolojan: „Venim peste tine cu foc...”

Sursă: Realitatea.net

Un bărbat care l-a amenințat pe Ilie Bolojan printr-un comentariu postat pe Facebook a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii și a acceptat o pedeapsă de patru luni de închisoare pentru ultraj. Potrivit anchetatorilor, mesajul a fost publicat în vara anului 2025, pe pagina oficială de Facebook a fostului premier, potrivit Realitatea PLUS.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat că procurorul de caz a sesizat Judecătoria Ploiești cu acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat cu inculpatul. Potrivit procurorilor, fapta a avut loc în luna iulie 2025, când bărbatul a publicat un comentariu cu caracter amenințător la o postare realizată pe pagina oficială de Facebook utilizată de Ilie Bolojan.

„În cursul lunii iulie 2025, inculpatul a amenințat un demnitar cu săvârșirea unor acțiuni fizice violente îndreptate împotriva acestuia („Venim peste tine cu foc, te ardem ca pe porc”), în scop de răzbunare și de intimidare în legătură cu exercitarea de către persoana amenințată a atribuțiilor de serviciu. Amenințarea a fost proferată prin intermediul unui comentariu realizat de pe contul de Facebook al inculpatului la o postare realizată pe pagina oficială de Facebook utilizată de demnitarul vizat”, au transmis procurorii.

Patru luni de închisoare și muncă în folosul comunității

În urma acordului de recunoaștere a vinovăției, procurorii au stabilit o pedeapsă de patru luni de închisoare pentru infracțiunea de ultraj.

„Ca urmare a încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției, s-a stabilit în sarcina inculpatului o pedeapsă principală de 4 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj. Totodată, s-a dispus amânarea aplicării pedepsei principale de 4 luni închisoare pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei.”

Pe durata termenului de supraveghere, bărbatul va trebui să respecte măsurile stabilite de autorități și să presteze muncă neremunerată în folosul comunității.

„De asemenea pe durata termenului de supraveghere, inculpatul trebuie să respecte mai multe măsuri de supraveghere și să presteze muncă neremunerată în folosul comunității, pe o durată de 30 de zile.”

Și-a recunoscut fapta

Anchetatorii au precizat că inculpatul a recunoscut fapta în prezența avocatului și a acceptat încadrarea juridică stabilită de procurori.

„În prezența avocatului, inculpatul a declarat că recunoaște comiterea faptei reținută în sarcina sa și acceptă încadrarea juridică dată faptei.”

Procurorii subliniază că această etapă reprezintă finalizarea anchetei și trimiterea acordului de recunoaștere a vinovăției în fața instanței, fără a afecta principiul prezumției de nevinovăție.