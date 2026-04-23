Cum funcționează programul

Fiecare parcare de reședință este inclusă într-un grafic lunar, cu dată și oră precise. În fiecare baterie este afișat programul de curățenie, iar pentru o consultare rapidă există și o hartă digitală, unde poate fi verificat intervalul pentru orice zonă din sector. Cele două ore alocate sunt suficiente pentru trecerea utilajelor, iar predictibilitatea graficului permite locatarilor să își organizeze deplasările.

Ce fac șoferii care nu pot pleca cu mașina

Cei care nu vor să plece cu mașina în ziua de curățenie au la dispoziție locurile de parcare nenominale din apropiere, în baterii al căror program nu coincide cu ziua respectivă. Practic, mașina poate fi mutată pe o stradă alăturată, fără a părăsi cartierul. Pentru situațiile prelungite, cum ar fi o problemă medicală sau o perioadă de concediu, Primăria a pus la dispoziție parcări de rezervă unde mașinile pot rămâne pe un interval mai lung.

De ce e necesar un astfel de demers?

Sectorul 3 are peste 85.000 de locuri de parcare de reședință, un număr fără echivalent în București. În celelalte sectoare de exemplu, cifrele se situează între 10.000 și 40.000. La o asemenea scară, curățenia nu mai poate depinde de intervenții punctuale. Bucureștiul este unul dintre orașele europene cu cel mai ridicat nivel de praf urban, iar Sectorul 3 adaugă o particularitate: o vegetație densă, cu mulți copaci maturi care lasă frunze, crengi, corcodușe și dude pe carosabil, în funcție de sezon. Fără o curățare mecanizată regulată, toate acestea se acumulează pe asfalt și se transformă, în timp, în particule fine purtate de vânt.

Beneficii pentru sănătate

Pulberile sedimentate pe carosabil sunt ridicate permanent în aer de trafic și de curenții de vânt. Reducerea lor scade concentrația de particule respirabile, relevante pentru persoanele cu astm, alergii sau afecțiuni cardiovasculare. În plus, spălarea periodică împiedică scurgerea reziduurilor urbane, uleiuri, metale grele, în rețeaua pluvială, cu efect direct asupra calității apei.

Un model aplicat în marile orașe occidentale

Sisteme similare funcționează de ani buni în orașe europene, unde salubrizarea mecanizată se desfășoară după calendare publice, cu intervale orare prestabilite și cu reguli clare de eliberare a locurilor de parcare. Principiul este același peste tot: o administrație care comunică din timp programul permite locuitorilor să colaboreze cu operatorul de curățenie, iar rezultatul se vede în starea străzilor.