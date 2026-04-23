Interesul pentru extrageri rămâne crescut, după ce la tragerile anterioare au fost acordate zeci de mii de câștiguri, iar fondurile reportate au continuat să se acumuleze de la o săptămână la alta.

Iată numerele câștigătoare, care îi pot face milionari pe norocoși:

Loto 6/49: 19, 31, 23, 1, 43, 39

Noroc: 7 2 5 5 8 4 2

Joker: 3, 14, 17, 31, 28 + 3

Noroc Plus: 9 9 1 4 6 7

Loto 5/40: 25, 3, 27, 21, 2, 34

Super Noroc: 4 7 9 8 4 0

Loto 6/49: report de peste 17 milioane de lei

La Loto 6/49, categoria I, reportul a ajuns la peste 17,22 milioane de lei, echivalentul a peste 3,37 milioane de euro, sumă care continuă să atragă atenția jucătorilor.

Nivelul ridicat al reportului menține jocul printre cele mai urmărite extrageri din cadrul Loteriei Române, în condițiile în care premiul cel mare nu a fost câștigat de la ultimele trageri.

Noroc: peste 5,7 milioane de lei cumulat

La jocul Noroc, reportul cumulat a depășit 5,72 milioane de lei, adică aproximativ 1,12 milioane de euro.

Suma continuă să crească de la o tragere la alta, pe fondul absenței unui câștigător la categoria principală.

Joker: fond suplimentat după câștigul record

La Joker, situația este diferită, după ce premiul de categoria I a fost câștigat la tragerea anterioară. Fondul pentru noua extragere a fost suplimentat cu 200.000 de lei, în contextul reluării acumulării de reporturi.

În același timp, interesul pentru acest joc rămâne ridicat, mai ales după câștigul recent de ordinul milioanelor.

Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc: reporturi în creștere

La Noroc Plus, reportul depășește 287.000 de lei la categoria I.

La Loto 5/40, la categoria I este înregistrat un report de peste 726.600 de lei, iar la categoria a II-a suma depășește 97.300 de lei.

La Super Noroc, reportul cumulat este de peste 169.100 de lei, ceea ce menține interesul constant pentru extragerile viitoare.

Premiu uriaș câștigat recent la Joker

La tragerea din 19 aprilie 2026, premiul de categoria I la Joker a fost câștigat, valoarea acestuia ajungând la 65.969.447,56 lei, adică peste 12,9 milioane de euro, cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

Biletul câștigător a fost jucat online și a costat 14,50 lei.

La aceeași extragere, la Loto 6/49 au fost înregistrate cinci câștiguri la categoria a II-a, fiecare de peste 68.000 de lei, iar la Joker, categoria a II-a, două bilete au adus câștiguri de aproximativ 146.800 de lei fiecare.

