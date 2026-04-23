Executivul a aprobat nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea proiectului, evaluat la 169 milioane de lei, finanțarea urmând să fie asigurată din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului Român de Informații.



”Proiectul are ca obiectiv principal dezvoltarea unei soluții informatice integrate care va permite pasagerilor acces facil și rapid la informații relevante privind călătoriile, serviciile disponibile în aeroporturi, procedurile de securitate și modalitățile de optimizare a timpului petrecut în terminale. Prin implementarea acestui proiect, va fi creat un hub național de informații, într-un format unitar, multilingv și ușor accesibil, care va conecta pasagerii cu aeroporturile civile din România”, reiese dintr-un comunicat transmis de Guvern.

Noua platformă va furniza informații actualizate în timp real și va permite oferirea de asistență personalizată, contribuind la îmbunătățirea experienței de călătorie.



Totodată, proiectul va sprijini uniformizarea și modernizarea măsurilor de securitate aplicabile în cele 17 aeroporturi civile implicate.



"Această modernizare va contribui la optimizarea fluxurilor de pasageri și non-pasageri și la creșterea nivelului general de siguranță în aeroporturi. Accesul cetățenilor la informațiile disponibile prin intermediul portalului web va fi facilitat și prin integrarea cu platforma ROeID, oferind astfel un nivel sporit de accesibilitate și securitate în utilizarea serviciilor digitale", menționează sursa citată.

