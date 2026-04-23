Zonele vizate de evenimentele cultural-artistice includ Calea Victoriei (între Bd. Dacia și Splaiul Independenței), Strada Ion Brezoianu și Strada Valter Mărăcineanu. Deși intersecțiile principale rămân deschise, aceste măsuri necesită devierea temporară a trei linii de autobuz importante între orele 09:00 și 22:00.

Modificările traseului pentru Linia 178

Pentru autobuzele liniei 178, itinerariul rămâne cel obișnuit între terminalul „Complex Apusului” și intersecția Str. Știrbei Vodă cu Str. Luterană. De aici, vehiculele vor efectua o buclă de întoarcere pe Strada Luterană, unde vor opri în stația „Știrbei Vodă” (comună cu liniile 368 și N121). Ulterior, traseul continuă pe Str. General Constantin Budișteanu și Str. Mircea Vulcănescu, de unde autobuzele reintră pe drumul de bază către cartierul Militari.

Noul itinerariu pentru Linia 205 (sensul spre Piața Unirii)

Autobuzele liniei 205 vor circula normal de la „M Străulești” până la intersecția Calea Victoriei cu Bd. Dacia. Din acest punct, pe sensul de mers către Piața Unirii, ruta se modifică semnificativ: autobuzele vor vira pe Bd. Dacia, continuând pe Str. Berzei, Str. Vasile Pârvan și peste Podul B.P. Hașdeu. Călătoria continuă pe Splaiul Independenței până la terminalul „Piața Unirii 2”. Este important de reținut că pe sensul opus (spre Străulești), traseul rămâne neschimbat.

Ajustările liniei 311 pentru zona centrală

Linia 311 își păstrează traseul între „Faur” și Piața Universității, însă va avea un parcurs extins și modificat în zona centrală. Autobuzele vor merge pe Bd. Regina Elisabeta și Bd. Schitu Măgureanu până la Str. Știrbei Vodă, cu oprire în stația „Luterană”. Întoarcerea se va face tot prin Str. Știrbei Vodă, continuând pe Calea Victoriei, Str. C. A. Rosetti și Str. Maria Rosetti, de unde vehiculele vor reveni pe traseul curent spre estul orașului.

Aceste măsuri rămân valabile în fiecare weekend până la data de 11 octombrie 2026, asigurând astfel un echilibru între zonele de promenadă urbană și necesitățile de transport public ale bucureștenilor.