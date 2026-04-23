La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Gărzii de Intervenție Vicovu de Sus cu o autospecială de stingere echipată cu modul de descarcerare, precum și o ambulanță SMURD tip B2, dar și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Potrivit reprezentanților ISU, în accident a fost implicat un singur autoturism, condus de tânărul de 23 de ani, care la sosirea echipajelor de intervenție era conștient și cooperant.

Pompierii au acționat pentru extragerea victimei din mașina avariată, după care aceasta a fost preluată de echipajul medical și a primit îngrijiri la fața locului.

Ulterior, medicii au decis transportarea tânărului la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

În acest caz, polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească cauzele exacte în care s-a produs evenimentul rutier.