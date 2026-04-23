Accident grav în județul Suceava. Un tânăr a plonjat cu mașina în albia unui râu

FOTO: Monitorul de Suceava
Un accident grav a avut loc miercuri seară, în satul Sadău, comuna Brodina, județul Suceava. Un tânăr în vîrstă de 23 de ani a fost rănit, după ce a pierdut controlul volanului și a plonjat cu mașina în albia râului Suceava. 

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Gărzii de Intervenție Vicovu de Sus cu o autospecială de stingere echipată cu modul de descarcerare, precum și o ambulanță SMURD tip B2, dar și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

Potrivit reprezentanților ISU, în accident a fost implicat un singur autoturism, condus de tânărul de 23 de ani, care la sosirea echipajelor de intervenție era conștient și cooperant.

Pompierii au acționat pentru extragerea victimei din mașina avariată, după care aceasta a fost preluată de echipajul medical și a primit îngrijiri la fața locului.

Ulterior, medicii au decis transportarea tânărului la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

În acest caz, polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească cauzele exacte în care s-a produs evenimentul rutier. 