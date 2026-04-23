Alexandru Bălan, condamnat în Republica Moldova la un an și șase luni de închisoare pentru trădare de patrie și divulgarea secretelor de stat, va fi luat vineri dimineaţă din arestul central şi va fi dus sub escortă la Vama Albiţa, de unde va fi preluat de autorităţile judiciare moldovene.

”În baza art. 47 raportat la art. 48 din Legea nr. 302/2004 şi art. 1 din Convenţia europeană de extrădare, semnată la Paris la 13.12.1957, admite propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti privind cererea de extrădare formulată de autorităţile judiciare din Republica Moldova referitoare la numitul BALAN ALEXANDRU”, se arată în decizia Curţii de Apel Bucureşti.

Instanţa dispune extrădarea şi predarea către autorităţile judiciare din Republica Moldova, a lui Alexandru Bălan, cetăţean român şi moldovean, în vederea executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani), din data de 15 aprilie, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la infracţiunea de divulgare a secretului de stat”, se arată în hotărârea Curții de Apel Bucureşti din data de 18 aprilie.

Fostul adjunct al Serviciului de Informații din Republica Moldova a fost acuzat că a transmis informații esențiale pentru securitatea statului către Belarus și Rusia, fapte pe care le-a recunoscut în fața judecătorilor.

Sentinţa a fost pronunţată după prima şedinţă în dosar, la care Alexandru Bălan a participat online, fiind în arest la domiciliu în România. După ce și-a recunoscut vina, inculpatul a solictat examinarea cauzei în procedură simplificată.