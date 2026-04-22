Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române, incidentul a avut loc pe 21 aprilie, când polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Aeriene „Henri Coandă” au fost sesizați telefonic de dispeceratul Aeroportului Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu cu privire la o altercație în zona Terminalului Sosiri.

„La data de 21 aprilie a.c., poliţiştii Serviciului de Poliţie Transporturi Aeriene «Henri Coandă» din cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti au fost sesizaţi telefonic (…) cu privire la faptul că, în zona Terminalului Sosiri, mai multe persoane ar avea o altercaţie”, a transmis IGPR într-un comunicat.

Forțele de ordine au identificat cinci persoane implicate, acestea fiind conduse la sediul poliției pentru cercetări. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că trei dintre acestea călătoriseră împreună pe ruta Germania - România, iar conflictul ar fi izbucnit în timpul zborului.

„La sosirea în zona terminalului aeroportului Băneasa, doi dintre participanţi s-ar fi lovit reciproc, moment în care în altercaţie ar fi intervenit alţi 2 bărbaţi, cunoscuţi ai unuia dintre primii, care i-ar fi lovit la rândul lor pe bărbatul şi pe femeia cu care cunoscutul acestora se afla în conflict”, au precizat polițiștii.

În urma anchetei, trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.