Acuzațiile aduse de procurori

Potrivit Direcției Naționale Anticorupție, Ancuța Ofelia Blănaru, fost director executiv al DSP Brașov, este acuzată de mai multe fapte de permitere a accesului la informații nedestinate publicității, în scopul obținerii de foloase necuvenite.

Ancheta vizează perioada 2021- 2025, timp în care aceasta ar fi informat, în mod repetat, reprezentanți ai unor unități medicale despre controale iminente.

Cum ar fi fost compromis sistemul de control

Concret, procurorii susțin că inculpata ar fi transmis din timp informații către personal din cadrul Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, oferindu-le astfel posibilitatea să remedieze rapid problemele înainte de inspecții.

Indicațiile ar fi vizat în special:

creșterea nivelului de curățenie;

corectarea deficiențelor constatate anterior;

pregătirea secțiilor pentru a evita sancțiuni.

Într-un caz similar, în octombrie 2025, aceasta ar fi divulgat un control și către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, inclusiv în contextul verificărilor privind infecțiile asociate actului medical.

Beneficii pentru apropiați

În schimbul acestor informații, anchetatorii susțin că fosta șefă a DSP ar fi beneficiat de tratament preferențial pentru persoane apropiate. Este vorba despre internări facilitate, programări urgente și acces mai rapid la servicii medicale în unitățile vizate.

Procurorii precizează că, în urma acestor acțiuni, persoanele avertizate nu ar fi fost sancționate, în timp ce eventualele măsuri au vizat personal care nu avea cunoștință despre controale.

Cazul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Brașov, iar inculpata se află sub control judiciar. Procurorii solicită menținerea acestei măsuri pe durata procesului.