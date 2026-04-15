Este vorba despre Cristina Chiriac - procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Ioan-Viorel Cerbu - procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție și Codrin-Horațiu Miron - procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.



Tot miercuri își încep activitatea și Alex-Florin Florența în funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT și Marius-Ionel Ștefan în funcția de procuror-șef adjunct al DNA.



Miercurea trecută, președintele Nicușor Dan a anunțat că a semnat decretele pentru numirea șefilor marilor parchete, în urma propunerilor primite de la ministrul Justiției, Radu Marinescu.



\"După acest moment, așteptarea pe care o am de la Parchete și, implicit, de la șefii Parchetelor este o dinamizare a activității pentru a răspunde așteptărilor românilor, pentru că românii văd corupție și mare corupție în interacțiunea lor zilnică cu autoritățile statului. De marea corupție se ocupă DNA, de corupția curentă se ocupă Parchetul General. De la DIICOT îmi doresc destructurarea marilor rețele de droguri și a marilor rețele de evaziune fiscală. De la sine înțeles, drogul este un fenomen social extrem de nociv care afectează tot mai mulți români și evaziunea fiscală afectează bugetul statului\", afirma Nicușor Dan, într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni.



Președintele adăuga că așteptarea sa de la cei trei procurori-șefi numiți este, în primul rând, să comunice constant cu procurorii din subordine.



\"Să comunice în spațiul public, ceea ce, din păcate, predecesorii lor n-au făcut. (...) Dacă vorbim în mod special de Parchetul General - blocajul pe Secția specială de anchetare a magistraților. Și am un mesaj pentru corpul procurorilor pentru că să fii procuror e o meserie de vocație. Vrei să te faci procuror pentru că vrei să elimini infracționalitatea, vrei să te lupți cu infracționalitatea care afectează viața semenilor tăi. Și, din păcate, s-a întâmplat că sistemul nostru judiciar a transformat procurorii într-un fel de funcționari apăsați de mii de dosare și care nu mai au timpul necesar ca să se uite la dosarele care sunt cu adevărat de impact pentru societate. Și una din preocupări și una din discuțiile importante pe care le voi avea cu noii șefi ai Parchetelor va fi despre cum să punem în balanță activitatea asta de rutină care este necesară și cum putem să o simplificăm, să o standardizăm și cum să lăsăm totuși timp procurorilor pentru a se ocupa de acele dosare importante cu impact asupra societății\", a afirmat șeful statului.