Trump neagă suspendarea negocierilor de pace cu Iranul: „Nu am primit nimic din partea lor”

Sursă: Realitatea.net

Președintele SUA Donald Trump a transmis luni că nu a primit nicio informație din partea Iranului cu privire la suspendarea negocierilor, precizând că este dispus să aștepte și că nu îl îngrijorează tăcerea.

„Cred că am vorbit prea mult, dacă vreţi să ştiţi adevărul. Cred că a tăcea este foarte bine şi asta ar putea dura mult timp”, a spus Trump într-un interviu acordat NBC News.

Donald Trump contrazice veștile Iranului

Președintele american a exclus totuși o escaladare militară imediată. „Nu înseamnă că vom merge și vom începe să aruncăm bombe peste tot acolo. Pur și simplu vom tăcea. Vom menține blocada”, a precizat el.

Trump a adăugat că Iranul „pierde o avere” în această perioadă și că poate aștepta atât timp cât va fi necesar, caracterizând iranienii drept negociatori mai pricepuți decât luptători.

Anterior, agenția de presă oficială iraniană Tasnim anunțase că Iranul suspendă negocierile indirecte cu SUA, invocând decizia Israelului de a avansa cu trupele mai adânc în Liban, o mișcare care a complicat eforturile diplomatice de a pune capăt unui conflict ce durează de trei luni.