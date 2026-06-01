Marco Rubio propune Israelului și Libanului un plan de „dezescaladare graduală" a conflictului

Sursă: Realitatea.net

Marco Rubio, secretarul de stat american, a prezentat Israelului și Libanului un plan pentru o „dezescaladare graduală” a conflictului, în contextul în care intensificarea ofensivei israeliene pe teritoriul libanez pune în pericol negocierile de pace.

Șeful diplomației americane a purtat duminică convorbiri telefonice cu președintele libanez Joseph Aoun și cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Condițiile propuse de Washington

Statele Unite au cerut, ca premisă pentru continuarea discuțiilor, ca gruparea șiită Hezbollah să înceteze toate atacurile împotriva Israelului, iar în schimb, Israelul să nu intensifice operațiunile militare în zona Beirutului. „Aceasta ar crea premisele pentru o dezescaladare graduală a tensiunilor și o încetare efectivă a ostilităților”, a declarat un înalt oficial american.

Potrivit aceleiași surse, președintele Aoun s-a arătat deschis față de propunere, însă președintele parlamentului libanez, Nabih Berri, a condiționat orice acord de încetarea prealabilă a campaniei militare israeliene, răspuns calificat de Washington drept „dezamăgitor”.

Administrația Trump a precizat că nu se așteaptă și nici nu susține ca Israelul să renunțe la represalii după atacurile Hezbollah pe teritoriul său.

Armistițiul fragil, pus la încercare

Pe teren, Israelul a capturat duminică castelul Beaufort, o poziție strategică din sudul Libanului, la nord de râul Litani, iar luni guvernul Netanyahu a ordonat noi atacuri asupra suburbiilor Beirutului.

Această escaladare survine în pofida armistițiului în vigoare din 17 aprilie și cu doar câteva zile înainte de a patra rundă de negocieri de pace programată marți la Washington între reprezentanții celor două țări, negocieri pe care Hezbollah le respinge.