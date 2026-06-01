Lotul Iranului pentru Cupa Mondială. Starul echipei, lăsat acasă din motive politice. Delegația nu are încă vize pentru SUA

Iranul a dezvăluit luni lista celor 26 de jucători care vor reprezenta echipa națională la Cupa Mondială din 2026 (11 iunie – 19 iulie), selecționerul Amir Ghalenoei mizând pe nume cunoscute din fotbalul european, dar și pe câteva absențe surprinzătoare.

Printre convocați se numără Mehdi Taremi, fostul atacant al echipelor Inter Milano și FC Porto, în prezent la Olympiakos, precum și Alireza Jahanbakhsh, fostul extremă al echipei Brighton, care evoluează acum la Dender, în Belgia.

Hajsafi poate intra în istoria fotbalului iranian

Un loc aparte în lot îl ocupă fundașul Ehsan Hajsafi, cu 145 de selecții la activ. Dacă Iranul va trece de faza grupelor și dacă Hajsafi va evolua în toate meciurile, el ar putea deveni jucătorul cu cele mai multe selecții din istoria naționalei iraniene.

Azmoun, exclus din motive politice

Marea absență a lotului rămâne Sardar Azmoun (91 de selecții, 57 de goluri), ignorat încă din perioada internațională din martie și absent și de pe lista preliminară. Potrivit presei locale, excluderea sa s-ar datora lipsei de loialitate față de guvernul iranian, în ciuda faptului că vicepreședintele Abdolkarim Hosseinzadeh a cerut reintegrarea atacantului.

Delegația Iranului nu a obținut încă vizele pentru SUA

Iranul se află în Grupa G și va înfrunta Noua Zeelandă și Belgia la Los Angeles, respectiv Egiptul la Seattle, meciuri care vor avea loc pe teritoriul Statelor Unite, una dintre țările gazdă, cu care Teheranul se află într-un context geopolitic extrem de tensionat.

Delegația iraniană nu deține încă vizele necesare, iar echipa Melli urmează să-și mute tabăra de bază la Tijuana, în Mexic, după ce campusul inițial fusese stabilit la Tucson, Arizona.

Lotul complet al Iranului

Portari: Alireza Beiranvand (Tractor), Hossein Hosseini (Sepahan), Payam Niazmand (Persepolis)

Fundași: Danial Eiri (Malavan), Ehsan Hajsafi (Sepahan), Saleh Hardani (Esteghlal), Hossein Kanaani (Persepolis), Shoja Khalilzadeh (Tractor), Milad Mohammadi (Persepolis), Ali Nemati (Foolad), Ramin Rezaeian (Foolad), Aria Yousefi (Sepahan)

Mijlocași: Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal), Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli, EAU), Mehdi Ghaedi (Al-Nassr, EAU), Saman Ghoddos (Kalba, EAU), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda, EAU), Alireza Jahanbakhsh (Dender, BEL), Mohammad Mohebi (Rostov, RUS), Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal), Mehdi Torabi (Tractor)

Atacanți: Ali Alipour (Persepolis), Dennis Eckert (Standard Liege, BEL), Amirhossein Hosseinzadeh (Tractor), Shahriyar Moghanlou (Kalba, EAU), Mehdi Taremi (Olympiakos, GRE)