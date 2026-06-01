O femeie și un copil, loviți de tren, în apropiere de Fetești. Femeia a murit, circulația feroviară este blocată - VIDEO

Accident grav, luni seară, pe calea ferată, pe ruta Constanța–București, în apropierea stației Fetești. O femeie și un copil au fost loviți de un tren, iar la fața locului a ajuns un elicopter SMURD, potrivit imaginilor transmise de martori. Din păcate, victima adultă, o femeie în vârstă, a murit, în timp ce copilul este conștient și cooperant, dar prezintă multiple traumatisme.

Accidentul a dus la oprirea totală a circulației feroviare pe Magistrala 800, una dintre cele mai aglomerate linii din țară. Trenurile sunt blocate în zonă până la finalizarea cercetărilor.

La locul accidentului au ajuns o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD, plus două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Ialomița și elicopterul SMURD Constanța.

Una dintre victime, o femeie în vârstă de aproximativ 70 de ani, se afla în stop cardio-respirator și în ciuda manevrelor de resuscitare, nu a mai putut fi salvată. Copil care o însoțea, în vârstă de aproximativ 5 ani, este conștient și cooperant, dar prezintă multiple traumatisme. Micuțul a fost transportat la o unitate spitalicească.

Potrivit estimărilor, traficul feroviar ar putea fi reluat după ora 19.00, în funcție de evoluția intervenției.