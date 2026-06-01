UE strânge șurubul: Bărbații ucraineni care fug de război ar putea rămâne fără drepturile de refugiați

În cadrul Uniunii Europene se conturează o posibilă schimbare de direcție în privința politicii de protecție acordate cetățenilor ucraineni care au fugit din calea războiului. Mai multe state membre susțin revizuirea regulilor, în special pentru bărbații de vârstă considerată aptă pentru serviciul militar.

Potrivit informațiilor Euractiv , propunerea aflată în discuție vizează restrângerea accesului automat la ajutor și drept de muncă pentru bărbații ucraineni aflați în categoria de vârstă recrutabilă.

Ținta principală: bărbații ucraineni de vârstă militară

Conform unor documente interne de la Bruxelles, oficialii europeni analizează îngrijorarea că, în ultima perioadă, un număr tot mai mare de bărbați tineri părăsesc Ucraina și ajung pe teritoriul Uniunii Europene.

În acest context, unele guverne consideră necesară o ajustare a regulilor astfel încât noii sosiți de sex masculin, considerați apți pentru luptă, să nu mai beneficieze automat de aceleași drepturi de ședere, muncă și asistență ca până acum.

Cine ar fi afectat de noile reguli

Modificările discutate la nivel european ar urma să se aplice exclusiv noilor solicitanți de protecție, fără a afecta persoanele care beneficiază deja de statutul acordat în baza actualelor reglementări.

De asemenea, în discuțiile preliminare este analizată posibilitatea ca măsurile să vizeze și persoanele care au părăsit Ucraina pe căi considerate neoficiale sau ilegale.

Argumentele statelor membre care susțin schimbarea

Susținătorii acestei inițiative afirmă că măsura ar avea legătură directă cu situația de pe front și cu presiunea tot mai mare asupra Ucrainei, atât din punct de vedere militar, cât și economic. Țara se confruntă, potrivit evaluărilor discutate la nivel european, cu o lipsă de soldați și de forță de muncă.

Mai multe guverne din Uniunea Europeană au semnalat că fluxul de bărbați apți de război care ajung recent în spațiul comunitar a crescut, ceea ce a generat dezbateri politice sensibile.

În acest context, statele care susțin modificarea regulilor argumentează că o astfel de decizie ar fi „și în interesul Ucrainei”, contribuind indirect la consolidarea capacității de apărare a țării în fața Rusiei.

Ce prevede în prezent sistemul de protecție din UE

În momentul de față, Directiva privind protecția temporară permite cetățenilor ucraineni să locuiască, să muncească și să primească sprijin în statele membre ale Uniunii Europene fără a parcurge procedurile standard de azil, care sunt mult mai complexe și individualizate.

Acest mecanism a fost activat ca răspuns la conflictul declanșat de invazia rusă și oferă un cadru unitar de protecție pentru milioane de persoane.

Posibila prelungire a schemei și înăsprirea condițiilor

Schema de protecție temporară este valabilă în prezent până în martie 2027. La nivel european se discută deja posibilitatea prelungirii sale pentru al șaselea an consecutiv, însă cu condiția introducerii unor reguli mai stricte pentru persoanele care vor intra în sistem de acum înainte.

Această direcție ar reflecta o ajustare treptată a politicii migraționiste europene, în funcție de evoluția conflictului și de presiunile interne din statele membre.

Consultări în desfășurare la nivelul miniștrilor de migrație

Miniștrii responsabili de migrație din statele Uniunii Europene analizează în această săptămână diferite opțiuni de reformare a sistemului de protecție temporară. Discuțiile au loc înaintea unei eventuale propuneri oficiale care ar urma să fie înaintată de Comisia Europeană.

În prezent, dezbaterile din interiorul executivului european sunt încă în desfășurare, fără o decizie finală adoptată.

Cifrele actuale ale refugiaților ucraineni din Europa

În total, aproximativ 4,33 milioane de cetățeni ucraineni beneficiază de protecție temporară pe teritoriul Uniunii Europene. Distribuția acestora este concentrată în special în câteva state membre:

Germania găzduiește aproximativ 1,27 milioane de persoane

Polonia are în jur de 961.405 beneficiari

Cehia adăpostește aproximativ 379.820 de refugiați

Germania, Polonia și Cehia se numără astfel printre principalele destinații ale refugiaților ucraineni în Europa.

Din totalul persoanelor aflate sub protecție, structura demografică este împărțită astfel: 43,3% femei, 30,1% copii și 26,6% bărbați adulți, potrivit datelor discutate la nivel european în cadrul acestui mecanism de protecție.