Franța, lovită de o caniculă istorică în luna mai. Opt departamente au intrat sub cod portocaliu de temperaturi extreme

Sursă: Realitatea.net

Franța se confruntă cu un val de căldură neobișnuit de puternic pentru această perioadă a anului, meteorologii avertizând că este vorba despre cea mai timpurie caniculă înregistrată în ultimele decenii. Temperaturile au depășit cu până la 15 grade Celsius valorile normale ale sezonului, iar autoritățile au emis alerte de caniculă pentru mai multe regiuni.

Opt departamente din Franța, sub cod portocaliu de caniculă

Potrivit serviciului meteorologic Météo-France, opt departamente din vestul țării au fost plasate sub alertă portocalie de caniculă pentru ziua de marți.

Printre zonele afectate se numără:

Finistère

Morbihan

Manche

Ille-et-Vilaine

Maine-et-Loire

Mayenne

Vendée

Loire-Atlantique

În alte departamente, inclusiv în zona metropolitană a Paris, a fost emis cod galben de temperaturi ridicate.

Meteorologii au anunțat temperaturi de până la 34 de grade Celsius în orașe precum Nantes și Rennes, valori considerate excepționale pentru finalul lunii mai.

Recorduri istorice de temperatură în mai multe regiuni

Valul de căldură a doborât deja aproximativ 100 de recorduri lunare de temperatură în întreaga Franța.

Printre cele mai ridicate valori înregistrate se numără:

33,8°C la Bergerac;

31,8°C la Noirmoutier;

29,8°C la Brest.

Specialiștii spun că astfel de temperaturi atât de devreme în sezon sunt fără precedent și reprezintă un nou semnal al schimbărilor climatice accelerate.

Meteorologii explică fenomenul „domului de căldură”

Meteorologul Cyril Wuest a explicat că episodul extrem este provocat de un val de aer foarte cald venit din Sahara, care s-a stabilizat deasupra Europei.

Fenomenul este amplificat de un sistem anticiclonic blocat deasupra regiunii Benelux și a Mării Nordului, creând ceea ce specialiștii numesc un „dom de căldură”.

Acest fenomen favorizează:

lipsa vântului;

absența norilor;

acumularea și intensificarea căldurii pe perioade lungi.

Experții atrag atenția că astfel de episoade devin tot mai frecvente din cauza încălzirii globale și a modificărilor circulației atmosferice.

Autoritățile avertizează populația

Ministerul Sportului din Franța a făcut apel la populație să evite efortul fizic intens și să respecte măsurile de protecție pe durata temperaturilor extreme.

Canicula a afectat deja mai multe evenimente sportive organizate în weekendul prelungit de Rusalii. La Paris, un participant la o competiție de alergare a murit, iar alte persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au suferit probleme cauzate de căldură.

Totodată, autoritățile franceze au semnalat incidente provocate de deschiderea ilegală a hidranților pentru răcorire, fenomen care pune presiune pe rețeaua de apă și îngreunează intervențiile pompierilor.

Și Marea Britanie se confruntă cu temperaturi record

Valul de aer fierbinte afectează și Regatul Unit, unde luni a fost înregistrată o temperatură de 33,5°C în apropiere de Londra.

Meteorologii britanici spun că este cea mai ridicată temperatură măsurată vreodată în luna mai, depășind recordurile stabilite în anii 1922 și 1944.

Specialiștii estimează că actualul val de căldură ar putea continua cel puțin până la finalul săptămânii viitoare, iar episoadele similare ar putea deveni din ce în ce mai frecvente în Europa.