Temperaturi extreme în toată țara după valul de vijelii puternice

Vremea se schimbă radical în următoarele zile. Săptămâna viitoare, temperaturile vor depăși 31 de grade Celsius anunță meteorologii. Astăzi va continua să plouă în mai multe zone din țară.

„Astăzi încă vorbim de instabilitatea atmosferică mai accentuată aici, în partea de sud, și mă refer aici la Oltenia și partea de vest a Munteniei, unde sunt așteptate din nou averse, descărcări electrice, intensificările vântului, posibil și vijelie și cădere de grindină.

Așadar, instabilitate, dar oricum zonele afectate de instabilitate sunt în restrângere, față de ce am avut zilele trecute când, așa cum am văzut, multe zone au fost afectate de de furtuni, de grindină și intensificări ale vântului.

Astăzi intensitatea vântului oricum va fi în diminuare; vor mai fi rafale de vânt prin partea de est, dar undeva la 30-40 km/h.

Și cel mai important aspect, într-adevăr, temperaturile și ieri au atins 29°C, astăzi valori comparabile: 29°C în partea de vest și nord-vest a țării, pentru că ne așteptăm ca o masă de aer cald prezentă peste partea de vest și centru a continentului să avanseze cumva și spre sud-estul Europei, deci și spre țara noastră.

Și mâine prima zi a săptămânii viitoare va aduce primele temperaturi de 30°C din această primăvară, 30°C vor fi în Banat și Crișana, 31°C prognozate pentru marți, iar miercuri putem să avem în partea de vest a țării 32°C, posibil 33°C.”, a declarat la Realitatea Plus meteorologul ANM, Mihai Huștiu.