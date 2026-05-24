Alertă ANM. Cod galben de averse, vânt și descărcări electrice în patru județe, duminică seară
ANM
Meteorologii au emis, duminică seară, o serie de avertizări nowcasting Cod galben de averse, intensificări ale vântului și descărcări electrice, valabile în patru județe din țară.
Administrația Națională de Meteorologie avertizează că până la ora 21:30, se vor semnala averse torențiale, care vor acumula 15 - 25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 45 - 50 km/h), descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm), în mai multe localități din județul Dolj.
Fenomene meteorologice similare sunt prognozate și pentru zone din județele Argeș, Olt și Mehedinți.
Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum șase ore, precizează ANM.
